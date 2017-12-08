В последние годы существенно возросло количество преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий.

В последние годы существенно возросло количество преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий. Наиболее распространены хищения денежных средств, находящихся на банковских счетах граждан. Способы и механизмы, которые используют преступники при хищении денежных средств, —разнообразны.

При осуществлении финансовых операций с использованием компьютерной техники необходимо проявлять бдительность, поскольку участились факты хищений денежных средств.

В банкоматах

Так, достаточно часто злоумышленники используют специальные устройства (скиммеры), позволяющие запоминать и копировать информацию с магнитных полос банковских карт граждан при использовании их в банкоматах (миниатюрные видеокамеры, накладки на клавиатуру и кардридеры). Скопированная преступниками с магнитной полосы информация впоследствии переносится ими на дубликаты карт («болванки»), что представляет им возможность беспрепятственно совершать хищение денежных средств с банковских счетов. Поэтому перед совершением операций в банкоматах и инфокиосках необходимо убедиться, что на клавиатуре, в области разъема для приема карт и в рабочей области не было никаких посторонних предметов.

Цифровые коды

Нередко преступники завладевают реквизитами банковских карт, содержащимися на самих картах. В частности, для осуществления покупок в некоторых интернет-магазинах достаточно указать буквенно-цифровые коды, содержащиеся на лицевой стороне банковской карты (ее номер и срок действия), а также на оборотной стороне в районе магнитной полосы. В данной ситуации, чтобы не стать жертвой преступников, ни в коем случае нельзя оставлять свою банковскую карту без контроля, исключив тем самым возможность злоумышленникам зафиксировать указанные реквизиты.

Сайты-двойники

В последнее время мошенники для завладения реквизитами банковских карт достаточно широко используют так называемые ложные сайты и сайты-двойники. К примеру, достаточно распространены ситуации, когда злоумышленники целенаправленно создают сайты, представляющие услуги от имени вымышленных финансовых организаций. При этом наиболее часто данные услуги связаны с осуществлением иностранных денежных переводов.

В отдельных случаях сайты добросовестных финансовых организаций преступники подменяют в сети сайтами-двойниками. Пользуясь услугами таких сайтов, граждане добровольно отдают реквизиты своих банковских карт, а также предоставляют сведения о паролях банковских карт злоумышленникам, которые впоследствии незамедлительно «опустошают» их счета. Для того чтобы не стать жертвой мошенников, перед тем как воспользоваться услу­гами финансовых организаций в глобальной сети Интернет, например, осуществить перевод денежных средств, оплатить коммунальные услуги и т.п., нужно тщательно изучить содержащиеся в сети сведения об организации и ее сайте, включая отзывы.

Защищённые каналы связи

Необходимо пользоваться надежными сайтами с защищенными каналами связи. К примеру, одним из признаков защищенного канала является наличие в адресе префикса «https://». При этом мошенники при создании сайтов-двойников зачастую используют префикс «http://» (без латинской «s»). Также не следует разрешать системе автоматиче­ски сохранять логин и пароль в глобальной сети Интернет, с помощью которых осуществляется доступ к карт-счету, поскольку автосохранение увеличивает риски завладения мошенниками конфиденциальной информацией.

Владислав НАРЫЖНЫЙ,

прокурор отдела по надзору

за исполнением

законодательства УСК

Республики Беларусь

по Витебской области.