Об образовании на территории Полоцкого района участков для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

Полоцкий районный исполнительный комитет принял решение об образовании на территории Полоцкого района участков для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать вось­мого созыва.

Об образовании на территории Полоцкого района участков для голосования по выборам депутатов местных

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», в соответствии с частью 4 статьи 18, частью 3 статьи 24, частью 1 статьи 40 Избирательного кодекса Республики Беларусь и по согласованию с Полоцкой районной избирательной комиссией по выборам депутатов Полоцкого районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва Полоцкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Образовать в Полоцком районе 54 уча­стка для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва в границах и с нумерацией согласно приложению.

Приложение к решению

Полоцкого районного

исполнительного комитета

от 11.12.2017 №2140

Участки для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов

Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

Участок для голосования №1

г.Полоцк, улицы: Октябрьская — дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 31, Пушкина — дома №№ 20, 22, 24, Первомайская — дома №№ 61, 63, 69, 71, 73, 75, Гагарина — дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 24, 26, Юбилейная — дома №№ 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, Стадионная, Правонабережная, переулок Правонабережный.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Юбилейная, 7, Дворец культуры

ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Участок для голосования №2

г.Полоцк, улицы: Коммунистическая — дома №№ 18, 20, 22, 24, 28, 29, 30, Гоголя — дом №8, проспект Франциска Скорины — дома №№ 17, 19, 21, 23, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 42, Пушкина — дома №№ 1, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 18, Юбилейная — дома №№ 4а, 6а, Войкова — дома №№ 23-29, Нижне-Покровская — дома №№ 39, 41, 43, 44, 45, 47, Сверд­лова — дом №2.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Пушкина, 2,

УО «Полоцкий торгово-технологический

колледж» Белкоопсоюза.

Участок для голосования №3

г.Полоцк, улицы: Франциска Скорины — дома №№ 16, 22, 33, 35, 39, Коммуни­стическая — дома №№ 12, 14, 17, 21, 25, Гоголя — дома №№ 9, 12, 13, 13а, 14, 17, 18, 19, 20, 22, Октябрьская — дома №№ 33, 35, 37, 39, проспект Франциска Скорины — дом №11, Свердлова — дом №6.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Гоголя, 15, ГУК «Полоцкий

городской Дворец культуры».

Участок для голосования №4

г.Полоцк, улицы: Петра Машерова, Грюнвальдская, проспект Зодчего Иоанна — дома №№ 3, 3а, 3б, 5, 7, 9, 10, 10а, 10б, 12, 14, 18, 18а, 20, 22, 24, проспект Мира.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Хруцкого, 24,

ГУО «Средняя школа №18

имени Евфросинии Полоцкой г.Полоцка».

Участок для голосования №5

г.Полоцк, улицы: Гоголя — дома №№ 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Свердлова — дома №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, Володарского, Республиканская, Революционная, Октябрьская — дом №58, проезд Октябрьский — дом №1, Вокзальная.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул. Франциска Скорины, 25,

ГУО «Средняя школа №10

имени В.М.Азина г.Полоцка».

Участок для голосования №6

г.Полоцк, улицы: Свердлова — дома №№ 1, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, Франциска Скорины (дома №№ 10-14 по чётной стороне и дома №№ 5-17 и дом №31 по нечётной стороне), Толстого — дома №№ 2, 4, 6, 19, проспект Франциска Скорины — дома №№ 2, 3, 4, 7 , 9, 14, 16, 18, 22, 26, Энгельса — дома №№ 4, 9, Ленина — дома №№ 4, 5, 6, 14, 17, Коммунистическая — дома №№ 4, 6, 8, 13а, 15, 15а, Войкова — дома №№ 1-22 и дом №24, Нижне-Покровская (дома №№ 2-34 по чётной стороне и №№ 3-37 по нечётной стороне), Евфросиньи Полоцкой — дома №№ 1, 3, Стрелецкая, Замковая, проезд Замковый, переулок Больничный, переулки Горького 1-й и 3-й.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Коммунистическая, 13,

УО «Полоцкая государственная гимназия №1

имени Франциска Скорины».

Участок для голосования №7

г.Полоцк, улицы: Богдановича — дома №№ 7, 9, 11, 13, 15, 16, Шенягина — дома №№ 3, 5, Шенягина (частный сектор), Якуба Коласа, переулок Мельничный, Краснова, Гвардейская, Щорса, Гастелло, Зелёная, Михайловская, Мироновой, переулки Мироновой 1-й-6-й, проспект Зодчего Иоанна — дом №2.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Зыгина, 59а, УСУ «Полоцкая

специализированная детско-юношеская

школа олимпийского резерва».

Участок для голосования №8

г.Полоцк, улицы: Хруцкого — дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, Зыгина — дома №№ 77, 79.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Хруцкого, 24,

ГУО «Средняя школа №18

имени Евфросинии Полоцкой г.Полоцка».

Участок для голосования №9

г.Полоцк, улицы: Богдановича — дома №№ 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, Зыгина — дома №№ 67, 73, 75.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Зыгина, 59,

ГУО «Средняя школа №16 г.Полоцка».

Участок для голосования №10

г.Полоцк, улицы: Богдановича — дом №5, Зыгина — дома №№ 49, 55, 57, 61, 63, 65, Шенягина — дома №№ 9, 11, 72.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Зыгина, 59,

ГУО «Средняя школа №16 г.Полоцка».

Участок для голосования №11

г.Полоцк, улицы: Евфросиньи Полоцкой (дома №№ 2-38 по чётной стороне и дома №№ 13-37 по нечётной стороне), переулки Фрунзе 1-й-3-й, Зыгина (дома №№ 2-128 по чётной стороне и дома №№ 1-45б, 47, 47а, 51 по нечётной стороне, 632км), Матросова, переулки Матросова 1-й-5-й, Линейная, Хадкевича, переулки Рижские 1-й и 2-й, Литвинова, Сушкова, переулок Сушкова, Новобазарная, Октябрьская (дома №№ 66-80 по чётной стороне и №№ 53-77 по нечётной стороне), переулки Октябрьские 1-й и 2-й, переулок Себежский 1-й.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Октябрьская, 55,

УО «Полоцкий государственный

экономический колледж».

Участок для голосования №12

г.Полоцк, улицы: Евфросиньи Полоцкой (дома №№ 42-100 по чётной стороне и дома №№ 37б-101 по нечётной стороне), Фрунзе, переулки Фрунзе 4-й и 7-й, Азина, проезд Азина, Космонавтов (дома №№ 2-76 и дом №86 по чётной стороне и дома №№ 1-57 по нечётной стороне), переулки Космонавтов

1-й-6-й, Северная (дома №№ 2-38 по чётной стороне и дома №№ 1-35 по нечётной сто­роне), Комарова — дома №№ 34, 36, переулок Шмидта — дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Евфросиньи Полоцкой, 77,

филиал УО «Белорусский государственный

технологический университет» «Полоцкий

государственный лесной колледж».

Участок для голосования №13

г.Полоцк, улицы: Комарова — дома №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, Космонавтов (дома №№ 88-92 по чётной стороне и дома №№ 59-69 по нечётной стороне), Школьная — дома №№ 3, 7, 9, 11, Шмидта, переулок Шмидта (с №21 до конца по нечётной стороне и все дома по чётной стороне), переулки Шмидта 2-й-3-й, Пролетарская, Северная

(с №37 до конца по нечётной стороне и с №40 до конца по чётной стороне), в/ч 5530.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Школьная, 4,

ГУО «Средняя школа №2 г.Полоцка».

Участок для голосования №14

г.Полоцк, улицы: Школьная — дома №№ 1, 13, Промышленная, Космонавтов (дома №№ 94-212 по чётной стороне и дома

№№ 71-219 по нечётной стороне), переулки Космонавтов 7-й-14-й, Фомина, переулок Фомина, Песчаная, 11 Липеня, переулок 11 Липеня, переулок Промышленный, переулок Лесной, Титова, переулок Титова, Межевая, Межевая 2-я, переулки Межевые 1-й-4-й, Парковая, переулок Парковый, переулки Парковые 1-й-7-й, Мелиоративная, Дорожная, переулок Дорожный, Спасская, Боровая — дома №№ 1, 313, 322.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Школьная, 4,

ГУО «Средняя школа №2 г.Полоцка».

Участок для голосования №15

г.Полоцк, улицы: Вологина — дома

№№ 100, 101, 253, 259, 262, 265, 270, 280, 286, 310, 315, 321, 340, 354, 359, 371, 374, 338, 339, 360, 361.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Вологина, 1,

ГУО «Средняя школа №15 г.Полоцка».

Участок для голосования №16

г.Полоцк, улицы: Янки Купалы, переулки Янки Купалы 1-й-3-й, проезд Янки Купалы, Слободская, переулок Слободской, Дружбы, Куйбышева, переулки Куйбышева

2-й-6-й, Кондратенко (дома №№ 2-116 по чётной стороне и дома №№ 1-117 по нечётной стороне), Чкалова (дома №№ 2-64 по чётной стороне и дома №№ 1-63 по нечётной стороне), Фурманова, 8 Марта, Маяковского, переулок Маяковского, Рылеева, Добролюбова, Радищева, Чапаева, переулки Кондратенко 1-й-2-й, Спортивная, Ленинградская (дома №№ 2-16 по чётной стороне и дома №№ 1-7 по нечётной стороне), проезд Ленинград­ский, переулок Тупой, Заслонова.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул. Янки Купалы, 12,

клуб Полоцкого городского района

электрических сетей филиала «Полоцкие

электрические сети» Витебского

республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Витебскэнерго».

Участок для голосования №17

г.Полоцк, улицы: Кондратенко (дома №№ 118-142 по чётной стороне и дома №№ 119-145 по нечётной стороне), переулки Кондратенко 3-й-5-й, Озёрная, Фабрициуса, переулок Фабрициуса, Карбышева, Баграмяна, Калинина, переулок Калинина, переулки Калинина 2-й-6-й, проезд Калинина, Чкалова (дома №№ 64а-98 по чётной стороне и дома №№ 65-97 по нечётной стороне), Савенко, Тимирязева, переулки Тимирязева 1-й-2-й, Грибоедова, переулок Грибоедова, Пархоменко, Бабахина, Гайдара, Доватора, Айтыкова, Халева, Невельская (дома №№ 2-34 по чётной стороне и дома

№№ 1-27 по нечётной стороне), переулок Чайко, Циолковского, переулки Циолковского 1-й-3-й, Сенная, переулок Сенной, Ленин­градская (дома №№ 22-92 по чётной стороне и дома №№ 17-91а по нечётной стороне), переулок Ленинградский, Угольная, Будённого, Белинского, Галёркина, 5 Декабря, переулок 5 Декабря, Стахановская, переулки Стахановские 1-й-3-й, Шевченко, переулок Шевченко, переулок Берёзовский.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Фабрициуса, 30,

актовый зал ОАО «Полоцкий комбинат

хлебопродуктов».

Участок для голосования №18

г.Полоцк, улицы: Невельская (дома №№ 36-54 по чётной стороне и дома №№ 29-65 по нечётной стороне), Крупской, Завод­ская, Чайко, Ленинградская — дома №№ 91б, 93, 95, 106, 107, 107а, 109а, водокачка.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Ленинградская, 87а,

ГУО «Средняя школа №14 г.Полоцка».

Участок для голосования №19

г.Полоцк, улицы: Суворова, переулок Суворова, Некрасова, Кутузова, Алексеева, Трудовая, Восточная, Луговая, Луговая 2-я, переулок Луговой, Садовая, Серова, Лазо, Осипенко, переулок Осипенко, Нижнелуговая, Полевая, Полевая 2-я, Витеб­ская, Портновой, Вашнева, Железнодорожная, Новожелезнодорожная, Магалашвили, Комсомольская, переулок Комсомольский, Гукова, Кирова, Загородная, переулок Загородный, переулок Загородный 2-й, Новая, Перова, Тросницкая — дома №№ 3, 5, 7, 19, 23, 25, проезд Тросницкий, переулки Тросницкие 1-й-4-й, переулок Тросницкий

5-й — дома №№ 3, 5, 7.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Алексеева, 5,

ГУО «Средняя школа №12

имени И.Е.Алексеева г.Полоцка».

Участок для голосования №20

г.Полоцк, улицы: Тросницкая (с №27 до конца по нечётной стороне и все дома по чётной стороне), переулок Тросницкий 5-й

(с №9 до конца по нечётной стороне и все дома по чётной стороне), переулки Тросницкие 6-й-11-й, Буйницкого, переулки Буйницкого 1-й-4-й, Гагарина (с №38 до конца по чётной стороне и с №47 до конца по нечётной стороне), переулки Гагарина 1-й-3-й, Набережная Новка, Правонабережная Новка, Ручьевая, Серафимовича, Калиновского, переулок Калиновского, Космодемьянской, Воровского, переулок Воровского, проезд Гагарина, Двинская, переулок Двинский, Полоцкая городская больница №1 государст­венного учреждения здравоохранения «Полоцкая центральная городская больница».

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Гагарина, 138,

отдел технического творчества

и социально-педагогической деятельности

ГУДО «Полоцкий районный центр детей

и молодежи» (здание бывшей СШ №13).

Участок для голосования №21

г.Полоцк, улицы: Заречная, переулок Заречный, переулки Заречные 1-й-2-й, Шаумяна, переулки Шаумяна 1-й-2-й, Бабушкина, проезд Бабушкина, переулок Бабушкина, переулок Бабушкина 1-й, Мирная, Чайкиной, Морозова, Шевцовой, Новосёлов, Журбы, Костецкой, Куприянова, Шабельникова, переулки Шабельникова 1-й-4-й, Туснолобовой-Марченко (с №48 до конца по чётной стороне и с №47 до конца по нечётной стороне), Юбилейная (с №9 до конца по нечётной стороне), переулок Юбилейный, Орджоникидзе, Чернышевского, Кульнева, Красноармейская, Южная.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Красноармейская, 17а,

ГУО «Ясли-сад-базовая школа

№11 г.Полоцка».

Участок для голосования №22

г.Полоцк, улицы: 23 Гвардейцев, Туснолобовой-Марченко (дома №№ 26-46 по чётной стороне и дома №№ 25-45 по нечётной стороне), переулок Криничный, Ткаченко, Парижской Коммуны, Цветочная, Дзержин­ского (с №52 до конца по чётной стороне и с №91 до конца по нечётной стороне), Юбилейная (дома №№ 22-32 по чётной стороне), Урицкого, Мамкина, Пионерская, Солнечная, Клещёва, Красина, Селянская, переулок Селянский, переулок Краснознамённый, проезд Краснознамённый, переулок Южный, переулок Южный 1-й, переулок Бельчанский, переулок Бельчанский 1-й, переулок Ветринский, переулки Ветринские 1-й-2-й, переулки Лепельские 1-й и 3-й, переулок Ветеринарный, Пригородная, переулок Пригородный, Тябута, Петруся Бровки (дома №№ 2-32 по чётной стороне и дома №№ 1-31а по нечётной стороне), в/ч 32404, учреждение здравоохранения «Полоцкая областная психиатрическая больница».

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Клещёва, 13,

ГУО «Средняя школа №3 г.Полоцка».

Участок для голосования №23

г.Полоцк, улицы: Тургенева, Короленко, переулок Короленко, проезд Короленко, Котовского, Покрышкина, переулок Покрышкина, Кошевого, Дзержинского (дома

№№ 2-50 по чётной стороне и дома №№ 1-89 по нечётной стороне), переулки Дзержин­ского 1-й-3-й, Партизанская, переулок Партизанский, Криничная, Депутатская, переулок Депутатский, Марата Казея, Мичурина, Петруся Бровки (дома №№ 58-118б по чётной стороне), Туснолобовой-Марченко — дома №№ 1-24, Набережная, переулок Набережный.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Петруся Бровки, 56,

ГУО «Полоцкое кадетское училище».

Участок для голосования №24

г.Полоцк, улицы: Мариненко — дома №№ 27, 31, 35, 46, 48, 50, Петруся Бровки (дома №№ 33-49 по нечётной стороне и №№ 34-82 по чётной стороне), Угловая, переулок Угловой, Черняховского, переулок Лепельский 2-й, Никитина (дома №№ 8-40 по чётной стороне и дома №№ 7-41 по нечётной стороне), переулки Никитина 1-й-6-й.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Петруся Бровки, 56,

ГУО «Полоцкое кадетское училище».

Участок для голосования №25

г.Полоцк, улицы: Мариненко — дома №№ 24, 26, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 44.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Мариненко, 42,

библиотека им. Я.Купалы-филиал №3

ГУК «Полоцкая районная централизованная

библиотечная система».

Участок для голосования №26

г.Полоцк, улицы: Мариненко — дом №22, 6-й Гвардейской Армии — дома №№ 27, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Никитина — дома №№ 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 55а, 55б, 56, переулок Никитина 7-й.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Мариненко, 20,

ГУО «Средняя школа №8 г.Полоцка».

Участок для голосования №27

г.Полоцк, улицы: 6-й Гвардейской Армии — дома №№ 7, 7а, 9, 13, 15, 17, 23, 25, 29, 31.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Мариненко, 20,

ГУО «Средняя школа №8 г.Полоцка».

Участок для голосования №28

г.Полоцк, улицы: 6-й Гвардейской Армии — дом №3, Мариненко — дома №№ 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Петруся Бровки — дома №№ 51, 53, 55.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Мариненко, 8,

ГУО «Средняя школа №6 г.Полоцка».

Участок для голосования №29

г.Полоцк, улицы: Мариненко — дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, Петруся Бровки — дома №№ 57, 59, 63, 65, 67, 69, Вильнюсское шоссе — дома №№ 8, 10, 12, Строительная.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Мариненко, 8,

ГУО «Средняя школа №6 г.Полоцка».

Участок для голосования №30

г.Полоцк, улицы: Хруцкого — дома №№ 1, 3, 5, 4, 6, проспект Зодчего Иоанна — дома №№ 4, 4а, 4б, 6, 8а, 16а.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Хруцкого, 24,

ГУО «Средняя школа №18

имени Евфросинии Полоцкой г.Полоцка».

Участок для голосования №31

В границах населенных пунктов Азин­ского сельсовета: Азино, Артейковичи, Бело-Матейково, Борки, Боровцы, Владычино, Грамоще, Дохноры, Званое, Кательна, Кевлы, Константиново, Кочережино, Лагуны, Ларковцы, Лисуны, Матейково, Матюши, Новые Замшаны, Парфёновцы, Перхальщина, Рудня, Рябиновка, Сельцо-Белое, Тиновка, в/ч 44943.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, д.Азино, ул.Октябрьская, 3,

здание Азинского сельского

исполнительного комитета.

Участок для голосования №32

В границах населенных пунктов Бабыничского сельсовета: Антоновичи, Бабыничи, Березинец, Богушево, Боярово, Будьковщина, Быстрица, Великое Село, Гимрово, Дворец, Двор-Солоневичи, Журавно, Забелье-1, Забелье-2, Загарани, Загатье, Замошье-1, Замошье-2, Кармалисы, Лабецкие, Лесово, Лука, Морозенки, Муравьи, Надозерная, Ореховно, Паметники, Плиговки, Поддубье, Подозерье, Рябченки, Савченки, Смолевщина, Солоневичи, Сушино, Углы, Углы-2, Ухвище, Шендялы.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, д.Бабыничи, ул.Новая, 22,

здание Бабыничского сельского

исполнительного комитета.

Участок для голосования №33

В границах населенных пунктов Боровухского сельсовета: Адамово, Болдыши, Гамзелёво, Гвоздово, Глинище, Голяково, Горовые, Залесье, Залозье, Заполье, Коллективная, Коптево, Крумплево, Куликово, Кушлики, Махирово, Мётлы, Микулино, Новинье, Охотница, Перханщина, Плиговки, Подвинье, Подозерцы, Райково, Раштово, Ропно, Солнечный, Стаськово, Струбки, Тересполье, Фёдорово, Чернещино, Шалашино, Якубенки, станция Ропнянская.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, аг.Кушлики,

ул.Центральная, 10, Кушликовский сельский

Дом культуры ГУК «Полоцкий районный

Центр культуры».

Участок для голосования №34

В границах населенных пунктов части Ветринского сельсовета: Бодиново, Воробьи, Глыбочка, Гуры, Навлица,

а также части г.п.Ветрино — улицы: Ленина, Октябрьская, Комсомольская, Гастелло, Северная, Виноградова, Карла Маркса, Жагренкова, Садовая, Железнодорожная, Чкалова, Озёрная, Вокзальная, Анны Мисуны, Советская, Первомайская;

переулки: Ленина, Озёрный, Вокзальный, Комсомольский, Садовый, Рублевского, Вознесенского, Набережный.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, г.п.Ветрино, ул.Ленина, 80,

здание Ветринского сельского

исполнительного комитета.

Участок для голосования №35

В границах населенных пунктов части Ветринского сельсовета: Быковщина, Глинские, Данево, Зазерье, Крошино, Слобода, Шлюбовщина,

а также части г.п.Ветрино — улица Армейская.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, г.п.Ветрино, ул.Армейская, 14, Ветринский

горпоселковый Дом культуры

ГУК «Полоцкий районный Центр культуры».

Участок для голосования №36

В границах населенных пунктов части Ветринского сельсовета: Бездедовичи, Вороновщина, Гора, Горовцы, Двор-Вороновщина, Дубровка, Жерносеки, Заболотье, Залесье, Катушенки, Кевлино, Кочаново, Левое, Логовцы, Малашево, Нача, Петуховщина, Плиски, Пометники, Рогоново, Селко, Сельцо, Скороходы, Степаники, Чубатые, Шкиляки.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, аг.Жерносеки,

ул.Чкалова, 28а, ГУО «Ветринская средняя

школа имени Д.В.Тябута Полоцкого района».

Участок для голосования №37

В границах населенных пунктов части Вороничского сельсовета: Антонишки, Близница, Двор-Хоттевичи, Дубняки, Мамоново, Меница, Муравщина, Тадулино, Толкачи, Хоттевичи.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, аг.Близница, ул.Кимстача, 1а, Сильницкий сельский

Дом культуры ГУК «Полоцкий районный

Центр культуры».

Участок для голосования №38

В границах населенных пунктов части Вороничского сельсовета: Вороничи, Грицковщина, Заполье, Заскорки, Зыково, Конаши, Косарёво, Косари, Кунцевичи, Логани, Марьянполье, Москалевщина, Соломирье, Старинки, Усомля.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, д.Вороничи,

ул.Школьная, 1, ГУО «Вороничская детский

сад-средняя школа Полоцкого района».

Участок для голосования №39

В границах населенных пунктов части Гомельского сельсовета: Бикульничи, Богородицкое, Волки, Головни, Гомель, Горки, Горнополье, Горовые, Далецкие, Двор-Гомель, Емельяники, Зазерье, Масенково, Пашки, Плуссы, Рыбаки, Святица, Туржец-1,

Туржец-2, Щаты.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, аг. Гомель, ул.Д.В.Тябута, 14, Гомельский сельский

Дом культуры ГУК «Полоцкий районный

Центр культуры».

Участок для голосования №40

В границах населенных пунктов части Гомельского сельсовета: Бецкое, Городище, Заозерье, Казимирово, Карпиничи, Колпинка, Лучно, Междулесье, Межно-1, Межно-2, Межно-3, Оболонье, Пукановка-1, Пукановка-2, Пушно, Семенец, Ткачёво, Туровля, Шелково, Шестово.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, аг.Заозерье,

ул.Центральная, 27, Заозерский сельский

Дом культуры ГУК «Полоцкий районный

Центр культуры».

Участок для голосования №41

В границах населенных пунктов части Горянского сельсовета: Адамполье, Артюхи, Базылёвка, Бельченки, Большая Пуща, Бояры, Горяны, Дедуны, Довыдьково, Домники, Замошье, Заречаны, Збродовичи, Карпеки, Кауны, Клименки, Котляны, Кульки, Лазари, Липовая, Лучно, Лысое, Малая Пуща, Матусово, Носилица, Осетно, Пирутино, Плеханы, Прудок, Сафоново, Светличище, Смориги, Сосница, Струнье, Сувалково, Токарево, Хоняки, Шилы, Щербаки.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, аг.Горяны, ул.Советская, 22,

здание Горянского сельского

исполнительного комитета.

Участок для голосования №42

В границах населенных пунктов части Горянского сельсовета: Боровые, Валющино, Горовые, Залесье, Кривоёвщина, Новые Горяны, Пустоши, Речица, Скорода, Шарнево, Шатилово, Шматово.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, аг.Новые Горяны,

ул.Лесная, 12, административное здание

ОАО «Новые Горяны».

Участок для голосования №43

В границах населенных пунктов Зелёнковского сельсовета: Булавки, Вороново, Гендики, Дмитровщина, Жарцы, Заенки, Зелёнка, Козьи Горки, Коповище, Лукавцы, Лютовка, Молодёжки, Мостовуха, Поташенки, Сестрёнки, Сухой Бор, Федотенки, Чернея, Чёрное, Щеперня, Яковцы, в/ч 55719.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, аг.Зелёнка,

ул.Молодёжная, 23,

ГУО «Зелёнковская детский сад-

средняя школа имени Т.С.Мариненко

Полоцкого района».

Участок для голосования №44

В границах населенных пунктов Малоситнянского сельсовета: Алёща, Белое, Большое Ситно, Булыги, Быховцы, Владимировка, Грибно, Дретунь, Жельцы, Заболотье, Заситница, Званое, Ковали, Лешно, Малое Ситно, Недружно, Орлея, Осовцы, Получье, Стодольница, Труды, Фёдоровка.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, д.Малое Ситно,

ул.Зелёная, 19б, ГУО «Малоситнянская

детский сад-базовая школа

Полоцкого района».

Участок для голосования №45

В границах населенных пунктов Островщинского сельсовета: Авдеево, Бездедовичи-2, Венцевое, Верхние Морозы, Гамовщина, Жевново, Завалынка, Корсюки, Косарево, Литвиново, Лужайки, Мыщено, Нача-Шпаковщина, Нижние Морозы, Островщина, Палюдовичи, Паншевичи, Петровцы, Радковщина, Рубаново, Сиповщина, Сороки, Субовщина, Черноручье, Шпаковщина.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, аг. Островщина,

ул.Солнечная, 1, Островщинский сельский

Дом культуры ГУК «Полоцкий районный

Центр культуры».

Участок для голосования №46

В границах населенных пунктов части Полотовского сельсовета: Бобовики, Девички, Затростенье, Казимирово, Конный Бор, Кополь, Новая Полота, Полота, Сарнополье, Скоброе, Стадола, Узницы.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, аг.Полота,

ул.Центральная, 27, ГУО «Полотовская

детский сад-базовая школа

Полоцкого района».

Участок для голосования №47

В границах населенных пунктов части Полотовского сельсовета: Баяновщина, Верхоченье, Гирсино, Глушёнки, Дрозды, Жихари, Залесье, Замхи, Захарничи, Калошки, Муш­тарово, Поздняково, Ситенец, Сковородино, Сосновка, Спасское, Шуматёнки, Юровичи.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, аг.Захарничи,

ул.Школьная, 3, Захарничский сельский

Дом культуры ГУК «Полоцкий районный

Центр культуры».

Участок для голосования №48

В границах населенных пунктов части Солоникского сельсовета: Беловодка, Горовые, Дубровно, Ёвнино, Зюзино, Кондраши, Минтурово, Ореховичи, Скабы, Слобода, Солоники, Струнье, Тросница, в/ч 25888.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, д.Солоники,

ул.Центральная, 15, Солоникская

библиотека-филиал №46 ГУК «Полоцкая

районная централизованная

библиотечная система».

Участок для голосования №49

В границах населенных пунктов части Солоникского сельсовета: Бараново, Богатырская, Секеровщина, Черёмушкино.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, д.Богатырская,

ул.Центральная, 25, ГУО «Богатырская

базовая школа Полоцкого района».

Участок для голосования №50

В границах населенных пунктов части Фариновского сельсовета: Валевки, Вишнево, Воробьи, Дубовка, Козловка, Колтуны, Курьяны, Кутняны, Латышки, Лесины, Машелево, Меруги, Рабыши, Ревяки, Рогачи, Рудня.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, аг.Рудня,

ул.Центральная, 1а, административное

здание ОАО «Банонь-Агро».

Участок для голосования №51

В границах населенных пунктов части Фариновского сельсовета: Фариново,

в/ч 2034.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, д.Фариново,

ул.Центральная, 1а, Фариновский Центр

культуры и досуга ГУК «Полоцкий районный

Центр культуры».

Участок для голосования №52

В границах населенных пунктов части Экиманского сельсовета: Бельчица, Веснянка, Глинище, Тросно, Черноручье-1, Черноручье-2.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, д.Черноручье-1,

административное здание филиала

«Весна-энерго» Витебского

республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Витебскэнерго».

Участок для голосования №53

В границах населенных пунктов части Экиманского сельсовета: Козьянки, Кстовка, Ксты, Кулаково, Фольварок, Экимань-1, Экимань-2, Южная.

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

Полоцкий район, д.Экимань-1,

ул.Школьная, 2а, здание Экиманского

сельского исполнительного комитета.

Участок для голосования №54

г.Полоцк: Полоцкая центральная город­ская больница государственного учреждения здравоохранения «Полоцкая центральная городская больница».

Место нахождения избирательной комиссии

и помещения для голосования —

г.Полоцк, ул.Петруся Бровки, 73,

актовый зал ГУЗ «Полоцкая центральная

городская больница».