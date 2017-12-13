Независимо от возраста, хочется верить в то, что Новый год принесет исполнение самых заветных желаний. Вот что по этому поводу говорят полочане

В эти декабрьские дни каждый из нас ощущает волшебство предстоящего праздника и готовится встретить его по всем традициям — с елкой, мандаринами и оливье. И, независимо от возраста, хочется верить в то, что Новый год принесет исполнение самых заветных желаний. Вот что по этому поводу говорят полочане:

Дарья Зуева:

— Каждый год ждем, когда на площади установят елку. Часто гуляю здесь с малышом, и уже чувствуется праздничное настроение. Этот Новый год собираемся встречать всей семьей в кругу ближайших родственников, бабушек и дедушек. Обязательно поставим елку, накроем празд­ничный стол, будем дарить друг другу подарки.

Евгений и Светлана Юрчук:

— Работаю водителем на «скорой», — говорит Евгений. — В новогоднюю ночь заступаю в смену. Но на следующий день обязательно отправимся в деревню к родителям. В детстве всегда ждал, когда Дед Мороз принесет подарок под елку. Сейчас самому нравится готовить сюрпризы для детей — у нас двое мальчиков. — А мне нравится наблюдать тот момент, когда ребенок открывает подарок, и его глаза наполняются счастьем, — добавляет Светлана. — Старшему Сергею уже 13 лет, не знаем, получится ли еще его удивить. Для младшего Саши, ему восемь месяцев, у нас есть костюмчик Деда Мороза, вот мы его нарядим и под елочкой сфотографируем на память».

Владимир Кузьмицкий:

— Для меня день рождения и Новый год — самые желанные празд­ники. Раньше елку украшали яблоками, конфетами, и дети с нетерпением ждали того момента, когда можно будет снять эту вкуснятину с елки. Сейчас уже стараешься что-то оригинальное придумать для детей. А на прошлый Новый год я, например, получил замечательный подарок от супруги Надежды. Она подарила мне чековую книжку с желаниями, например, сходить с друзьями на рыбалку — предоставил чек жене и отправился. Как бы там ни было, нужно обязательно верить в лучшее, радоваться жизни, любить друг друга, в новогоднюю ночь желать всем добра и загадывать желания.