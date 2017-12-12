С 11 по 15, с 18 по 22 и с 26 по 29 декабря текущего года на территории учебного центра Полоцкого пограничного отряда (вблизи д.Фариново) проводится боевая стрельба.

Уважаемые жители Полоцка и Полоцкого района!

С 11 по 15, с 18 по 22 и с 26 по 29 декабря текущего года на территории учебного центра Полоцкого пограничного отряда (вблизи д.Фариново) проводится боевая стрельба.

Убедительная просьба в указанные дни не посещать прилегающие территории Фариновского сельсовета. Территория учебного центра обозначена информационными аншлагами.

Просим граждан не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к его району, для того, чтобы избежать несчастных случаев.

Сохранение жизни и здоровья — задача каждого из нас!

Командование Полоцкого пограничного отряда.