Директор РУПП «Наследие Ф.Скорины» Николай Илью­шёнок: «Самое дорогое, что у нас есть на предприятии, — это люди»

«Коллектив у нас хороший. Отличный коллектив», — не устает повторять директор республиканского унитарного полиграфического предприятия «Наследие Ф.Скорины» Николай Илью­шёнок, когда речь заходит о полоцких специалистах печатного дела — будь то в разрезе технического перевооружения производства, освоения инновационной продукции либо участия в трудовых акциях или творческих проектах…

Уважая профессионализм

Глубоко уважительное отношение к профессионалам, людям, преданным предприятию, Николай Сергеевич считает непременным условием в работе любого руководителя, стремящегося объединить усилия коллектива для достижения поставленных целей. И, принимая решения с такой позиции, директору удалось создать систему грамотной расстановки кадров и взаимозаменяемости специалистов, каждый из которых может квалифицированно выполнять несколько операций — в зависимости от потребностей производства.



Коллектив в составе пятидесяти человек наряду с осуществлением печати бланков строгой отчетности успешно освоил флексографскую печать, уверенно занял свою нишу в данном сегменте рынка и, несмотря на серьезную конкуренцию, планирует развивать это перспективное направление полиграфии.

Полиграфисты готовы и умеют в экстренном порядке перестроиться, внести изменения в отлаженный технологический цикл, задержаться, поработать в ночное время или в выходной… Главное, чтобы был конечный результат. Такое отношение специалистов к своему делу, их опыт, знания и верность предприятию — предмет особой гордости директора. О каждом из таких работников — а их большинство! — Николай Сергеевич рассказывает, как о близких, родных людях, отмечая их профессиональный рост, дости­жения.

Кадры — золотые

Среди самых опытных представителей коллектива РУПП «Наследие Ф.Скорины» — главный бухгалтер Тамара Алексеевна Хахель. «В этой должности она работает 26 лет, и не ошибусь, если скажу, что это самый опытный главный бухгалтер полиграфической отрасли нашей страны, — отмечает руководитель. — К ней часто обращаются за консультацией ее коллеги — это тоже показатель профессионализма». В команде специалистов, которые составляют золотой кадровый фонд предприятия, Николай Сергеевич называет оператора выводных стройств, председателя профкома Александра Малова (стаж на предприятии — 24 года), начальника производственно-технического отдела Наталью Спиридёнок (стаж на предприятии — 21 год), ведущего инженера-технолога Евгению Морозову (стаж 23 года), которая в свое время закончила Московский полиграфический институт и, придя на предприятие, начинала свою трудовую биографию в качестве рабочей, а в настоящее время благодаря знаниям и опыту отлично владеет спецификой производства. Технолог Александра Казакова (стаж 17 лет) работает с заказчиками, а начинала переплетчиком, получила профильное высшее образование и теперь трудится на одном из сложнейших участков. Электромеханик Юрий Каленик отработал 21 год в коллективе: это надежный специалист, который в любой форс-мажорной ситуации все сделает с толком, с умом. 23 года — трудовой стаж работы на предприятии у многодетной мамы, переплетчика Татьяны Кушнеренко, человека добросовестного и позитивного…



Печатник плоской печати Леонид Васильев в свои 38 лет 18 отработал в полоцкой типографии, куда его привела когда-то мама, которая в то время здесь трудилась. Коллега Леонида — опытнейший печатник Пётр Насухо в январе отметит 35 лет на одном рабочем месте. Немногим усту­пает этой вехе трудовой стаж контролера полуфабрикатов Татьяны Суда­ковой, она работает уже 33 года — ответственно, качественно. Может пораньше прийти и несколько часов в выходной потрудиться, чтобы по­скорее с работой справиться… Один из лучших в своей профессии — машинист резальных машин Юрий Козелецкий 18 лет на предприятии. Оператор ПЭВМ Татьяна Бабичева 30 лет отработала на одном месте, только компьютеры менялись… 24 года — «полиграфический» стаж Владимира Кустова, наладчика полиграфоборудования. Руководство не спешит отпускать этого уникального специалиста на заслуженный отдых, так как не просто найти ему замену…



Ведущий инженер-технолог Елена Харашкевич работает с 1989 года. Пришла после училища, была переплетчиком, бригадиром переплетной бригады, получила высшее образование и вот уже более 10 лет трудится на инженерной должности, в настоящее время — с заказчиками на очень ответственном участке флексографской печати… Татьяна Осипова — экономист по бухгалтерскому учету тоже уже 23 года в команде полоцких полиграфистов…

— Профессионализм, единство, здоровая атмосфера делового сотрудничества, взаимопонимания и поддержки — если коллектив обладает таким потенциалом, можно преодолеть многие трудности, — уверен Николай Ильюшёнок. — Наши люди не отказываются от сверхурочной работы, понимая, если есть заказы, их надо выполнить, а если есть проблемы, — это они общие, и решать их надо сообща. Все прекрасно понимают, что в современных условиях, когда ситуация меняется несколько раз в течение дня, когда неожиданно возникает срочный заказ, только вместе можно справиться с задачей.

Надежда предприятия

Время идет, условия и зада­чи меняются, а люди остаются, и весь свой профессионализм вкладывают в общее дело. По­степенно на смену одному поколению тружеников РУПП «Наследие Ф.Скорины» приходит другое. Молодежь учится, вникает, приобретает необходимый опыт. В числе тех, кто не только подает надежды, но и оправдывает доверие руковод­ства предприятия, — инженер-конструктор-дизайнер Светлана Пугачёва, инженеры-технологи Ирина Дюшко, Мария Неруганёнок, печатники флексографской печати Павел Вальшонок, Андрей Кожан, Александр Тюпкин, Александр Петлицкий, Евгений Гуков…

— Самое дорогое, что у нас есть на предприятии, — это люди, — не сомневается Николай Ильюшёнок. — Как бы сложно ни было, какой бы жесткой ни была конкуренция — мы настроены преодолеть трудности, продолжать модернизацию и сохранять наши добрые трудовые традиции. Главное, чтобы все были здо­ровы, рядом были родные, близкие люди и единомышленники. Тогда можно претворять в жизнь любые планы, творить и достигать новых высот.