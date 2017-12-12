ПОЛОЖ ЕНИЕ о проведении 2-го открытого районного конкурса православного литературно-музыкального творчества «Благовест над Полоцком» к празднованию Рождества Христова -2018
По благословению Высокопреосвященнейшего Феодосия, архиепископа Полоцкого и Глубокского, к празднованию Рождества Христова — 2018, состоится II открытый районный конкурс православного литературно-музыкального творчества «Благовест над Полоцком».
Конкурс проводится с целью воспитания духовности, патриотизма, любви к родной стране и культуре своего народа, повышения роли этических норм, нравственных критериев, духовных ценностей, реализации и самовыражения через творчество.
Задачи конкурса – привитие интереса к православным традициям народа, создание условий для развития и реализации духовного, нравственного и патриотического воспитания жителей Полотчины через творческую деятельность.
Участники конкурса выступят в номинациях инструментального и вокального творчества, музыкально-художественной композиции и художественного чтения. Заявки на участие принимаются по 30 декабря.
ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении 2-го открытого районного конкурса
православного литературно-музыкального творчества
«Благовест над Полоцком»
к празднованию Рождества Христова -2018
Организаторами конкурса является отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома в лице ГУК «Полоцкий городской Дворец культуры» при поддержке Полоцкой епархии Белорусской Православной Церкви.
Темы для творчества: «Веселием восславим Рождество Христово», «Чудесный свет Рождества»,«Рождество – праздник мира и добра», «Бог есть любовь», «Семья – малая Церковь», «Полоцк – колыбель духовного просвещения и культуры», «Чистая, светлая, ясная Белая Русь…», «На защите родной земли», «Да будет мир на земле», «Мир детской души», «Свет моей души».
Индивидуальные выступления и коллективы представляют произведения, отвечающие идеалам высоконравственного и духовного содержания. Возможны произведения современной музыки. Допускается исполнение произведений духовного содержания современных авторов.
Номинации конкурса и его участники:
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Инструментальное творчество (коллективом исполняется 2 произведения, индивидуальным исполнителем и дуэтом 1 произведение)
В номинации могут принять участие оркестры (симфонические, камерные, народные, духовые – с солистом(ми) — вокалистом (ми)), ансамбли, индивидуальные исполнители. В репертуаре допустимы народная музыка, обработки народных песен, лирические и классические произведения.
Состав, возраст и количество участников в данной номинации не ограничено.
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Вокальное творчество (исполняется 1 произведение):
— Народный жанр (солисты, ансамбли);
— Эстрадный жанр (солисты, ансамбли);
— Академический жанр (солисты, ансамбли);
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Музыкально-художественная композиция (исполняется 1 композиция):
Представляет собой синтез жанров, где допустимы элементы хореографии в совмещении с вокальным, театральным, музыкальным, литературными или иными видами творчества. Композиция должна быть наполнена высоконравственным и духовным содержанием. Не допускается актерская игра Святых (например: преподобная Евфросиния Полоцкая, святители Мина, Симеон, Дионисий) монашествующих и священнослужителей. Не допускаются к конкурсу пластические спектакли.
- Художественное чтение (исполняется 1 произведение): стихи, проза, монологи и т. д.
- Авторская работа (исполняется 1 произведение): стихи, проза, песня;
Возрастные категории участников номинаций:
- 4-8 лет;
- 9-14 лет;
- 15-18 лет;
- взрослые (возраст не ограничен).
В ансамблях и массовых номерах возрастная категория определяется по наибольшему количеству в возрастной группе старших участников.
Жюри оценивает исполнение участников по 10-ти-бальной системе, руководствуясь следующими критериями:
- наличие певческой, литературной, сценической культуры;
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исполнительское мастерство;
- уровень исполнительского мастерства
- исполнительская индивидуальность;
- соответствие стилю исполняемого произведения;
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умение точно передать стилистические особенности исполняемых произведений;
- выразительность исполнения;
- вдохновенное пение, чтение;
- дикция;
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оригинальность творческого замысла;
- костюм, благопристойный внешний вид участников;
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соответствие тематике, духовной идее праздника, глубине его наполняемости;
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соблюдение традиций духовной и нравственной направленности исполняемых произведений;
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сложность исполнения;
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соответствие исполнения работы возрастным возможностям участника;
Организация и порядок проведения конкурса:
Организационный комитет конкурса:
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принимает и утверждает конкурсную документацию;
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разрабатывает и утверждает критерии оценки;
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организует освещение проведения конкурса в средствах массовой информации;
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оповещает участников о принятых решениях;
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организует церемонию награждения победителей конкурса;
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формирует жюри;
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организационный комитет не комментирует решения жюри конкурса и не несет ответственность за присужденные звания участникам конкурса.
Сроки проведения конкурса:
Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в Оргкомитет (г.Полоцк, ул.Гоголя-15, каб. 220 и 215,тел./факс 42-20-75, 42-21-18, МТС: +375 29 711 64 88 (Инга Геннадьевна), эл. адрес: polotskgdk55@mail.ru). Образец заявки представлен в приложении 1.
Конкурс будет проводиться в 2 этапа:
1 этап – отборочный: Участниками присылается видеоматериал с выступлением по одной или нескольким номинациям (хронометраж видеоматериала не более 5 минут!!!) в срок с 1 по 30 декабря 2017 года в Оргкомитет в рабочие дни с понедельника по пятницу (9:00 — 17:00) по адресу г.Полоцк, ул.Гоголя-15, каб. 220 и 215, тел./факс 42-20-75, 42-21-18, МТС:+375 29 7116488 (Инга Геннадьевна), эл. адрес:polotskgdk55@mail.ru.
Результаты отборочного тура по присланным видеоматериалам можно будет узнать 5 января 2018 года по телефону 42 09 74 или +375 33 386 75 46 (Светлана), а так же на сайте Полоцкого городского Дворца культуры (gdk.0214.by).
2 этап – финальный: отбор участников Конкурса путем личного выступления 8 января 2018г. с 11.00 в зрительном зале Полоцкого городского Дворца культуры (г.Полоцк, ул.Гоголя-15)
Победители конкурса принимают участие в концертной программе на Рождественских встречах – 2018, где будут объявлены результаты конкурса «Благовест над Полоцком — 2018»
Подведение итогов и награждение:
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подведение итогов конкурса оформляется протоколом на заседании жюри;
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победителям конкурса присваивается звание: обладатель Гран-при, I, II, III степени в возрастных категориях и номинациях;
- победители конкурса награждаются дипломами;
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жюри имеет право не присваивать звание обладатель Гран-при и звание любой степени;
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при необходимости жюри может дополнительно вводить номинации, специальные дипломы и специальные призы;
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в случае отсутствия конкурса в какой-либо категории жюри оставляет за собой право объединения коллективов в одну номинацию;
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решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
После работы жюри, определяются участники, вышедшие в финал.
Приложение 1
Заявка
на участие в открытом районном конкурсе
православного литературно-музыкального творчества
«Благовест над Полоцком»
к празднованию Рождества Христова — 2018
- Название учреждения, коллектива ______________________________
- Номинации конкурса ____________________________________________
- Количество участников ___________________________________________
- ФИО участника __________________________________________________
- Контактный телефон ______________________________________________
- ФИО руководителя _______________________________________________
- Возрастная категория участника ____________________________________
- Тема для творчества ____________________________________________
- Полное название номера, его авторы и хронометраж __________________
________________________________________________________________
ХРОНОМЕТРАЖ ВИДЕОМАТЕРИАЛА НЕ БОЛЕЕ 5 МИНУТ!!!
___________________ ________ / _______________________
Дата подпись расшифровка