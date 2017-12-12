ПОЛОЖ ЕНИЕ о проведении 2-го открытого районного конкурса православного литературно-музыкального творчества «Благовест над Полоцком» к празднованию Рождества Христова -2018

По благословению Высокопреосвященнейшего Феодосия, архиепископа Полоцкого и Глубокского, к празднованию Рождества Христова — 2018, состоится II открытый районный конкурс православного литературно-музыкального творчества «Благовест над Полоцком».

Конкурс проводится с целью воспитания духовности, патриотизма, любви к родной стране и культуре своего народа, повышения роли этических норм, нравственных критериев, духовных ценностей, реализации и самовыражения через творчество.

Задачи конкурса – привитие интереса к православным традициям народа, создание условий для развития и реализации духовного, нравственного и патриотического воспитания жителей Полотчины через творческую деятельность.

Участники конкурса выступят в номинациях инструментального и вокального творчества, музыкально-художественной композиции и художественного чтения. Заявки на участие принимаются по 30 декабря.

ПОЛОЖ ЕНИЕ

о проведении 2-го открытого районного конкурса

православного литературно-музыкального творчества

«Благовест над Полоцком»

к празднованию Рождества Христова -2018

Организаторами конкурса является отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома в лице ГУК «Полоцкий городской Дворец культуры» при поддержке Полоцкой епархии Белорусской Православной Церкви.

Темы для творчества: «Веселием восславим Рождество Христово», «Чудесный свет Рождества»,«Рождество – праздник мира и добра», «Бог есть любовь», «Семья – малая Церковь», «Полоцк – колыбель духовного просвещения и культуры», «Чистая, светлая, ясная Белая Русь…», «На защите родной земли», «Да будет мир на земле», «Мир детской души», «Свет моей души».

Индивидуальные выступления и коллективы представляют произведения, отвечающие идеалам высоконравственного и духовного содержания. Возможны произведения современной музыки. Допускается исполнение произведений духовного содержания современных авторов.

Номинации конкурса и его участники:

Инструментальное творчество (коллективом исполняется 2 произведения, индивидуальным исполнителем и дуэтом 1 произведение)

В номинации могут принять участие оркестры (симфонические, камерные, народные, духовые – с солистом(ми) — вокалистом (ми)), ансамбли, индивидуальные исполнители. В репертуаре допустимы народная музыка, обработки народных песен, лирические и классические произведения.

Состав, возраст и количество участников в данной номинации не ограничено.

Вокальное творчество (исполняется 1 произведение):

— Народный жанр (солисты, ансамбли);

— Эстрадный жанр (солисты, ансамбли);

— Академический жанр (солисты, ансамбли);

Музыкально-художественная композиция (исполняется 1 композиция):

Представляет собой синтез жанров, где допустимы элементы хореографии в совмещении с вокальным, театральным, музыкальным, литературными или иными видами творчества. Композиция должна быть наполнена высоконравственным и духовным содержанием. Не допускается актерская игра Святых (например: преподобная Евфросиния Полоцкая, святители Мина, Симеон, Дионисий) монашествующих и священнослужителей. Не допускаются к конкурсу пластические спектакли.

Художественное чтение (исполняется 1 произведение): стихи, проза, монологи и т. д.

Авторская работа (исполняется 1 произведение): стихи, проза, песня;

Возрастные категории участников номинаций:

4-8 лет;

9-14 лет;

15-18 лет;

взрослые (возраст не ограничен).

В ансамблях и массовых номерах возрастная категория определяется по наибольшему количеству в возрастной группе старших участников.

Жюри оценивает исполнение участников по 10-ти-бальной системе, руководствуясь следующими критериями:

наличие певческой, литературной, сценической культуры;

исполнительское мастерство;

уровень исполнительского мастерства

исполнительская индивидуальность;

соответствие стилю исполняемого произведения;

умение точно передать стилистические особенности исполняемых произведений;

выразительность исполнения;

вдохновенное пение, чтение;

дикция;

оригинальность творческого замысла;

костюм, благопристойный внешний вид участников;

соответствие тематике, духовной идее праздника, глубине его наполняемости;

соблюдение традиций духовной и нравственной направленности исполняемых произведений;

сложность исполнения;

соответствие исполнения работы возрастным возможностям участника;

Организация и порядок проведения конкурса:

Организационный комитет конкурса:

принимает и утверждает конкурсную документацию;

разрабатывает и утверждает критерии оценки;

организует освещение проведения конкурса в средствах массовой информации;

оповещает участников о принятых решениях;

организует церемонию награждения победителей конкурса;

формирует жюри;

организационный комитет не комментирует решения жюри конкурса и не несет ответственность за присужденные звания участникам конкурса.

Сроки проведения конкурса:

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в Оргкомитет (г.Полоцк, ул.Гоголя-15, каб. 220 и 215,тел./факс 42-20-75, 42-21-18, МТС: +375 29 711 64 88 (Инга Геннадьевна), эл. адрес: polotskgdk55@mail.ru). Образец заявки представлен в приложении 1.

Конкурс будет проводиться в 2 этапа:

1 этап – отборочный: Участниками присылается видеоматериал с выступлением по одной или нескольким номинациям (хронометраж видеоматериала не более 5 минут!!!) в срок с 1 по 30 декабря 2017 года в Оргкомитет в рабочие дни с понедельника по пятницу (9:00 — 17:00) по адресу г.Полоцк, ул.Гоголя-15, каб. 220 и 215, тел./факс 42-20-75, 42-21-18, МТС:+375 29 7116488 (Инга Геннадьевна), эл. адрес:polotskgdk55@mail.ru.

Результаты отборочного тура по присланным видеоматериалам можно будет узнать 5 января 2018 года по телефону 42 09 74 или +375 33 386 75 46 (Светлана), а так же на сайте Полоцкого городского Дворца культуры (gdk.0214.by).

2 этап – финальный: отбор участников Конкурса путем личного выступления 8 января 2018г. с 11.00 в зрительном зале Полоцкого городского Дворца культуры (г.Полоцк, ул.Гоголя-15)

Победители конкурса принимают участие в концертной программе на Рождественских встречах – 2018, где будут объявлены результаты конкурса «Благовест над Полоцком — 2018»

Подведение итогов и награждение:

подведение итогов конкурса оформляется протоколом на заседании жюри;

победителям конкурса присваивается звание: обладатель Гран-при, I, II, III степени в возрастных категориях и номинациях;

победители конкурса награждаются дипломами;

жюри имеет право не присваивать звание обладатель Гран-при и звание любой степени;

при необходимости жюри может дополнительно вводить номинации, специальные дипломы и специальные призы;

в случае отсутствия конкурса в какой-либо категории жюри оставляет за собой право объединения коллективов в одну номинацию;

решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

После работы жюри, определяются участники, вышедшие в финал.

Приложение 1

Заявка

на участие в открытом районном конкурсе

православного литературно-музыкального творчества

«Благовест над Полоцком»

к празднованию Рождества Христова — 2018

Название учреждения, коллектива ______________________________ Номинации конкурса ____________________________________________ Количество участников ___________________________________________ ФИО участника __________________________________________________ Контактный телефон ______________________________________________ ФИО руководителя _______________________________________________ Возрастная категория участника ____________________________________ Тема для творчества ____________________________________________ Полное название номера, его авторы и хронометраж __________________

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ХРОНОМЕТРАЖ ВИДЕОМАТЕРИАЛА НЕ БОЛЕЕ 5 МИНУТ!!!

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Дата подпись расшифровка