Строго по плану

Полоцкая районная избирательная комиссия по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, которые пройдут 18 февраля 2018 года, работает в строгом соответствии с Календарным планом организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь 28 созыва, утвержденным Центральной комиссией Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов.

Согласно плану, вчера, 14 декабря 2017 года, завершился срок представления документов о регист­рации инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты. Решением Полоцкого районного исполнительного комитета от 11 декабря 2017 года №140 в указанные Календарным планом сроки на территории Полоцка и Полоцкого района образованы участки для голосования. Не позднее 3 января 2018 года будут образованы участковые избирательные комиссии. В течение ближайших двух недель — по 31 декабря 2017 года включительно — продолжится процесс выдвижения представителей в составы участковых избирательных комиссий.

10 декабря 2017 года началось выдвижение кандидатов в местные Советы депутатов, которое продлится по 8 января 2018 года.