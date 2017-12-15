Журналисты «Полоцкага весніка» ссъездили на новом поезде Минск-Полоцк-Минск в столицу.

В понедельник, 11 декабря, полочане и гости города впервые отправились в столицу на новеньком комфортабельном поезде региональных линий бизнес-класса.

Предновогодний подарок

Назначение поезда региональных линий бизнес-класса 739/740 Минск-Полоцк-Минск стало предновогодним подарком пассажирам. Это решение было принято руководством Управления Белорусской железной дороги с вводом нового графика движения поездов на 2017-2018 годы в рамках системы мер, направленных на развитие транспортных связей между регионами Республики Беларусь и повышения качества обслуживания пассажиров.

Подарок для счастливчика

Вечером 10 декабря новый поезд впервые прибыл из Мин­ска. А утром в понедельник первые 145 пассажиров отправились на нем в столицу. В ознаменование этого события после объявления посадки прямо в вагоне состоялось чествование самого первого пассажира, который приобрел билет заранее. Счастливицей оказалась полочанка Наталья Сафонова, которая работает нотариусом.

В присутствии начальника станции Полоцк Максима Стужука и начальника пассажирского отдела УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» Руслана Криницкого начальник вокзала Валентина Поддубная поздравила Наталью Викторовну, пожелала счастливого пути и вручила ей цветы и памятный подарок.

Начальник пассажирского отдела УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» Руслан Криницкий:

— В развитии транспортных связей между регионами нашей страны мы, конечно, ори­ентируемся на пожелания пассажиров. Во­прос назначения нового поезда региональных линий бизнес-класса был тщательно изучен специалистами и руководством Белорусской железной дороги. Время отправления из Полоцка и из Минска выбрано максимально оптимальное для различных категорий пассажиров.

Недорого, быстро, с комфортом

…Тем временем все три вагона, которые включает в себя состав, наполнялись путешественниками всех возрастов, студентами и командировочными. В их числе отправились в поезд­ку и мы, журналисты «ПВ». Нам повезло не только услышать восторженные впечатления пассажиров, но и в числе первых самим оценить преимущества нового поезда, отвечающего всем требованиям нового формата пассажирских перевозок — его скорость, комфорт, экологичность и безопасность.

Купив билеты до Минска стоимостью 6 рублей 52 копейки, ровно в 6.19 мы отправились в путь. Наш состав шел со скоростью не менее 50 км/ч, и остановок по ходу следования было всего четыре: в Крулевщизне, Парафьянове, Вилейке и Молодечно. Таким образом, всего лишь за 3 часа 35 минут — то есть в 9.57, поезд Полоцк-Минск прибыл на конечную станцию. Получается — недорого, быстро и удобно!

С заботой о пассажирах

Про удобства хочется сказать несколько слов отдельно. Следует отметить пониженный пол для удобной посадки (высадки) пассажиров — даже малышам, пожилым людям и тем, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, не потребовалось особых усилий, чтобы войти в вагон. А салоны можно назвать не только просторными, но и уютными. Впечатлили мягкие кресла с индивидуальной регулировкой положения, откидные столики, вешалки для одежды, специальное место для крупногабаритного багажа и полки для ручной клади. Особой популярностью пользовались и электророзетки, в первую очередь, для подзарядки смартфонов. И такой «бонус» по душе, безусловно, всем — по нашим наблюдениям, процентов 70 пассажиров ехали, глядя не в окошко, а в свои персональные «девайсы».

Еще один немаловажный факт: в каждом вагоне установлена система видеонаблюдения, что позволяет поездной бригаде контролировать ситуацию в вагонах. Также предусмотрены система кондиционирования воздуха и климат-контроля. Не случайно многие наши попутчики без раздумий сняли верхнюю одежду и путешествовали с комфортом, налегке.

Кстати, все вагоны оборудованы биотуалетами.

А во втором вагоне оборудована многофункциональная зона для пассажиров с ограниченными возможностями. Для них созданы максимальные удобства: есть место для размещения инвалидной коляски, санузел, дополнительные кнопки открытия двери. Можно отправиться в путь с велосипедом или детской коляской. Вообще, с детьми ехать в таком поезде — просто красота. Можно занять малыша какими-нибудь рисовалками или играми за столиком, благо даже ранним зимним утром было светло, как днем. Так и сделала наша новая знакомая — Наталья Лотфуллина, мама пятилетней Арины и двухлетней Алёны.

«Впервые еду в Минск с дочками, — поделилась Наталья, — и на таком поезде отправляться в поездку с маленькими детьми ничуть не страшно. Быстро, а главное — безопасно. Когда на улице такая погода, то морозит, то оттепель, это особенно важно. На машине бы ни за что не рискнули. А благодаря назначению нового поезда наша поездка в гости к подруге состоялась».

Профессионально, от души

Пока мы общались с пасса­жирами, предусмотрительная, внимательная и тактичная хозяюшка всех трех вагонов — проводник Вера Николаева, проверив билеты, вскоре уже предлагала желающим приобрести напитки, чипсы, печенье… Правда, по­хрустеть в столь ранний час народ особо не спешил (зато на обратном пути — торговля по­шла активнее).

Заглянули мы и к нашим «рулевым» — машинисту Александ­ру Никитенко и помощнику машиниста Александру Лысенко, и убедились: состав в надежных руках профессионалов! Особенно приятно по прибытии на конечную станцию было услышать благодарность всем пассажирам за то, что воспользовались услугами Белорусской железной дороги. А также — пожелание всем хорошего настроения и хорошего дня. Не сомневаемся, что после такой замечательной поездки день у наших попутчиков, дейст­вительно, выдался отличным!

Начальник вокзала станции Полоцк Валентина Поддубная:

— С января 2017 года у нас уже начал курсировать межрегиональный поезд бизнес-класса №705 Полоцк-Могилёв. Как показала практика, этот комфортабельный состав пользуется спросом у населения. Надеемся, что и новый маршрут — Полоцк-Минск-Полоцк — будет востребован. Новый поезд будет курсировать ежедневно. Одним из его преимуществ является возможность самостоятельного приобретения проездного документа с электронной регистрацией: пассажир, не посещая билетную кассу, с использованием Интернет-ресурса выбирает дату поездки, место в вагоне, производит оплату и при посадке в поезд предъявляет лишь документ, удостоверяющий личность, который был указан при оформлении билета. И, отправляясь в Минск первым рейсом нового поезда, данной услугой воспользовались 29 человек. Кстати, предварительно приобрести проездной документ можно за 20 суток до отправления поезда.