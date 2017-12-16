В Полоцком районе в этом году в ряде сельхозпредприятий проводится планомерная работа по реконструкции и строительству животноводческих помещений.

В Полоцком районе в этом году в ряде сельхозпредприятий проводится планомерная работа по реконструкции и строительству животноводческих помещений. Главная цель — повысить эффективность производства молока. Соответственно, модернизация позволит снизить трудозатраты, увеличить поголовье коров. Конечно, наравне с количеством должно повышаться и качество продукта, и, как следствие, рост основных экономических показателей деятель­ности хозяйств.

Интенсивно в этом году идут работы по ре­конструкции животноводческих помещений в филиале «Банонь-Агро» ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов». Завершен текущий ремонт здания для содержания телок, рассчитанного на 180 голов. В оптимальные сроки работниками подрядной организации ЧПУП «Вентмонтаж» проведено бетонирование помещения, оборудованы кормовой стол, система водопоения, площадки для хранения органики, заменены окна.

Следующий объект — модернизация коровника в агрогородке Рудня. Работы уже на завершающей стадии. Отремонтированное помещение и благоуст­роенная территория радуют глаз. Чувствуется хозяйская рука директора филиала «Банонь-Агро» Натальи Долгополовой, которая делится положительными переменами:



— Необходимость в реконструкции поме­щений назрела давно. Перед сельхозпредприятием стоит важная задача — нарастить поголовье скота. На сегодняшний день общая численность КРС — 1190 голов, из них дой­ного стада — 457 голов. К концу года планируем «прирасти» еще на 200 голов. Так что перспектива развития животноводства довольно неплохая, большую роль в этом играет поддержка головного предприятия. Но и коллектив филиала «Банонь-Агро» достойно выполняет свою работу.



Работы на объекте начались в августе текущего года. От прежнего помещения остались только стены и потолочные перекрытия. За четыре месяца рабочие под руковод­ством бригадира Георгия Петкевича провели демонтаж старых конструкций, ремонт кровли, замену стеновых блоков, окон, входных дверей. Большой объем бетонных работ как внутри, так и снаружи помещения при оборудовании выгульных площадок также выполнен на высоком уровне. Уже завершен монтаж стойлового оборудования, установлены молокопровод, холодильник на 3 тонны, новые системы навозоудаления, электроснабжения.

Комфортные условия создаются не только для труда, но и отдыха персонала.

С вводом данного объекта в эксплуатацию, которое запланировано до конца декабря текущего года, также предусмотрено все необходимое: комната отдыха, душевая. Руководство учло пожелание своих животноводов и предусмотрело даже место для стиральной машины.

Словом, хотя и непросто дается АПК столь стремительное и масштабное обновление молочной отрасли, но работа движется. Решаются и вопросы по заполнению комплексов высокопродуктивным пого­ловьем, обеспечению квалифицированными специалистами, качественными кормами.