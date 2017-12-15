С 3 января 2018 года изменяется схема обслуживания маршрута №27 «Автовокзал-Аэропорт».

С 3 января 2018 года изменяется схема обслуживания маршрута №27 «Автовокзал-Аэропорт». Изменения маршрута коснутся только микрорайона «Аэропорт».

От автобусной остановки «Олимпиец» автобусный маршрут будет проходить через остановки «Дзюдо» и «Трест №22» по ул.Богдановича, сворачивать на проспект Зодчего Иоанна, где будут остановки «Зодчего Иоанна» и «Машерова», далее через остановку «Аэродромная» по ул.Грюнвальдской до остановки «Школа №18» и далее по прежнему маршруту через остановки «Хруцкого» и «Дзюдо» в направлении центра города.