Долг платежом красен

Гр.А., работая вместе с потерпевшим С., воспользовался моментом, когда тот оставил без присмотра карты интернет-банкинга с кодами доступа к операциям, завладел ими. Затем с помощью своего мобильного телефона (с доступом в интернет), используя похищенные карты, перевел с карточки потерпевшего на свою банков­скую карту 60 рублей.

По окончании рабочего дня С. отправился в магазин за покупками. Выбрав необходимый товар, пошел к кассе, где передал кассиру свою пластиковую карточку. Однако рассчитаться за покупки у него не получилось, так как в совершении операции было отказано из-за отсутствия необходимых средств для оплаты. По­скольку потерпевший достоверно знал, что деньги у него на карточке были, он обратился в банк.

После получения в банке детализации по счету банковской карточки, было установлено, что перевод денежных средств потерпевшего осуществлен на карт-счет карты, принадлежащей гр.А. Потерпевший потребовал, чтобы С. вернул похищенные таким образом деньги, однако последовал ответ «деньги верну позже», без указания конкретного срока. Но в последующем их так и не вернул, поэтому гр.С. обратился с соответствующим заявлением в милицию о привлечении гр.А. к установленной законом ответ­ственности.

В результате прокуратурой Полоцкого района в отношении гр. А. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК Республики Беларусь. Его действия квалифицированы как хищение имущества, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации.

В настоящий момент по данному уголовному делу проводится предварительное следствие.

А.С.СИНЯКОВ,

стажер на должности

помощника прокурора.