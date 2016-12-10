Директор СШ №16 г.Полоцка Ирина Зимницкая победила в конкурсе профессионального мастерства руководителей учреждений образования «Руководитель года-2016».

Впервые в Витебской области состоялся конкурс профессионального мастерства руководителей учреждений образования «Руководитель года-2016». Абсолютным победителем конкурса с присвоением звания «Лучший руководитель учреждения образования-2016» признана директор ГУО «Средняя школа №16 г.Полоцка» Ирина Алексеевна Зимницкая.

Как достичь такого успе­ха? Пример Ирины Зимницкой дает убедительный ответ на этот вопрос. Во-первых, профессию следует выбирать ту, к которой лежит душа. Во-вторых, надо буквально жить своей работой. И, в-третьих, — создать сплоченную команду единомышленников.

…Ирина Зимницкая — поло­чанка. Училась в СШ №7 с углубленным изучением англий­ского языка. Вопрос, куда пойти учиться, решился легко. Ирина мечтала о профессии педагога. А выбирать между двумя любимыми предметами — историей, в которую в школе ее «влюбила» учитель Алла Леонидовна Дементьева, и английским языком, который преподавала талантливый педагог Валентина Иосифовна Яценко, — на пороге вуза не пришлось: успешно сдав экзамены, поступила в пединститут им.М.Горького по специальности «Учитель истории и английского языка».

По распределению, уже будучи замужем, она вернулась в Полоцк и семь лет отработала в СШ № 2 учителем английского. «Приглашали в родную седьмую школу, — поясняет Ирина Алексеевна, — но отважилась не сразу, считала, что рядом со своими учителями всегда буду чувствовать себя ученицей». А в 1999 г. все же решилась на этот шаг и еще семь лет трудилась в Полоцкой национальной гимназии (впоследствии — ПГГ №1 им.Ф.Скорины) — учителем английского и завучем по иност­ранному языку.

Для успешной самореализации многие психологи советуют каждые семь лет менять сферу деятельности. Но отказываться от любимой профессии у Ирины Зимницкой и в мыслях не было. Однако так получилось, что спустя еще семь лет, в 2006 году, судьба привела ее в СШ №16. Сначала была заместителем директора по учебной работе, а на протяжении последних трех лет И.А.Зимницкая — директор СШ №16.

…Когда Ирина Алексеевна слышит, как на празднике «Последнего звонка» выпускники скандируют — «Шестнадцатая — самая лучшая!» — ее сердце переполняют трепетные чувства. Радости и гордости — за дружный, сильный коллектив педагогов и учащихся, за их достижения и стремление быть лучшими во всем. Благодарно­сти — за единство и поддержку, инициативу и творчество.

А чувством надежды — на то, что впереди у школы еще множество разных свершений, — директор буквально живет. Профессионализм педагогов, победы учащихся на областном, республиканском и международном уровнях укрепляют эту веру. Директор и коллектив настроены принимать решения и стремиться к успеху. «Лучше сделать и жалеть, чем не сделать вовсе и не обрести опыт», — девиз Ирины Зимницкой.

И готовность развиваться, действовать дает свои результаты. Планы и мечты у руководителя-лидера и его команды перспективные и достаточно амбициозные: «Создать авторский физико-математический класс? Приложим все усилия! Организовать в школе изучение китайского языка? Будем стремиться!».

Познакомившись с биогра­фией Ирины Алексеевны, жизненным кредо и заботами, которыми живет ее коллектив, по традиции поинтересовалась увлечениями. «Школа — моя работа и мое увлечение. Не потому, что не хватает времени, а потому что мне это интересно!» — услышала в ответ. И близкие Ирины Зимницкой — муж и взрослый сын — относятся к такому положению дел с пониманием и уже привыкли, что супруга и мама черпает вдохновение в школьных заботах, умеет радоваться будням и счастлива тем, что есть любимая работа — очень сложная, но такая благородная.