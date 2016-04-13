Редакция

Сегодняшний творческий коллектив газеты «Полацкі веснік» — это:

— квалифицированные и опытные сотрудники,

— инициативные и творческие личности,

— современные и креативные работники,

готовые всегда ответить на любой волнующий вопрос, откликнуться на помощь и просто помочь с поиском информации!

Ольга Анатольевна ЧЕСНОВИЦКАЯ, главный редактор.

Всегда готова выслушать пожелания, предложения и конструктивные замечания читателей по дальнейшему развитию газеты «Полацкі веснік». Контактные телефоны: 8(0214)41-00-07.

Елена Иосифовна КАЛЕНИК, заместитель главного редактора.

Тематика ее публикаций разнообразна. Деятельность сфер культуры, медицины, торговли, образования всегда стремится держать в поле зрения. Ведет странички «Ваше здоровье» и «Полочаночки». На интересующие вас вопросы всегда даст компетентный ответ и дельный совет по телефону 8(0214)42-86-28.

Валерий Викторович ДЕЖИН, ответственный секретарь.

«Отчеств не люблю, поэтому просто — Валерий. Занимаюсь, непосредственно, версткой и дизайном газеты, разработкой рекламных модулей.

Людмила Ивановна КОЛОСОВА, корреспондент отдела писем и обращений граждан.

Поможет разобраться с возникшей проблемой, с привлечением компетентных лиц даст ответ на любой интересующий вас вопрос, подготовит правовую консультацию. Ведет странички «Письма», «Калейдоскоп домашних дел», «Сила закона», рубрики «Вас интересует?», «Спрашивали — отвечаем», «Криминал». Связаться с ней можно по телефону 42-44-57.

Оксана Геннадьевна ШУЙСКАЯ, редактор отдела экономики.

Сфера ее творчества – экономическое развитие городских и районных предприятий энергетики, промышленности, строительства и транспорта. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

Алина Геннадьевна БОЛЬШАКОВА, заведующая отделом сельского хозяйства, спорта и туризма.

С профессиональным интересом подходит к спортивным событиям в городе и районе, подробно и обстоятельно рассказывает об успехах полоцких чемпионов на тематической странице «Стадион+». Неравнодушна к темам духовности, нравственности, проблемам людей с ограниченными возможностями. С интересом рассказывает на страницах газеты о тружениках села, ведет рубрику «Весткі з сельсаветаў». Открыта для общения по теме пропаганды здорового образа жизни. Заинтересовались? Звоните! Тел. 8(0214)42-43-39 (раб.), 8(029)512-84-53 (МТС).

Светлана Геннадьевна ЧАРКОВСКАЯ, редактор отдела по основным направлением деятельности.

Активное творческое начало пробуждает у Светланы интерес ко всему, что происходит в Полоцке и в Полоцком районе — производство и сельская жизнь, люди и их творчество… Ведет творческую страничку «Откровение».

Тамара Ивановна ФИЛИМОНОВА, корреспондент-корректор.

Богатым профессиональным опытом делится с коллегами, с юнкорами, ведет страничку «Пёрышко». Жизненный опыт Тамары Ивановны находит отражение на страничке «Ветеран», посвященной людям старшего поколения. Всегда рада связаться с вами по телефону 8(0214)42-62-82.

Андрей Александрович МАРЦИНКЕВИЧ, заведующий отделом фотоиллюстраций.

Его фотографии отражают все стороны жизни города и района. Автор странички «Мужской интерес». Всегда готов выслушать рассказ о достижениях и успехах в вашем любимом деле, хобби по телефону 8(0214)42-43-39.

Варвара Владимировна МОРОЗОВА, заведующая отделом социальных проблем.

Поделиться информацией можно по телефону 8(0214)42-65-98 и по электронной почте chas_nochi@yahoo.com. В газете ведет авторскую страничку «Форум».

Валентина Владимировна ЛИПКО, ведущий корреспондент. В газете ведет авторские странички «Молодежный коктейль» и «НеФормат», занимается администрированием сайта. Телефон 8(0214)42-65-98.

Мария Васильевна ЧЕРНИЧЕНКО, корреспондент.

“Вместе со страничкой «ОчУмелКИ» постараюсь разнообразить ваш досуг творчеством. Люблю создавать простые, оригинальные, креативные вещи, но вместе с тем легкие в исполнении. Моя страничка для людей, предпочитающих вещи, сделанные своими руками. С огромным удовольствием познакомлюсь с вашими интересными находками и работами. Звоните по телефону 8(0214)42-62-82. Пишите на почтовый или электронный адрес редакции (p_vestnik@tut.by) с пометкой «Очумелки».

Мария является студенткой Института журналистики Белгосуниверситета.

Илья Александрович ШВЕДКО, старший оператор электронного набора и верстки.

Закончил Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж по специальности «Программное обеспечение информационных технологий». Является студентом заочного отделения Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, факультет компьютерных технологий.

В газете ведет авторскую страничку «Файл не найден».