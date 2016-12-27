Неделя профсоюзной культуры была насыщена разнообразными событиями

Неделя профсоюзной культуры, объявленной Федерацией профсоюзов Беларуси в честь Года культуры, была насыщена разнообразными событиями. По всей стране прошли концерты, организованные районными и городскими объединениями профсоюзов, с участием профсоюзных и ведомственных творче­ских коллективов и талант­ливых людей.

Не остались в стороне и полочане. В Полоцке прошла выставка профсоюзного творчества, которую помогли оформить сотрудники Полоцкого районного Центра ремесел и национальных культур. Предворяло концерт «Народные таланты тебе, Беларусь!» расширенное заседание президиума Полоцкого районного объединения профсоюзов, на котором были подведены итоги работы этого общественного формирования, лидеры наиболее активных профсоюзных организаций поделились опытом работы. В заседании приняли участие Виктор Петрачев, председатель Витебского областного комитета профсоюза работников торговли, заместитель председателя Полоц­кого райисполкома Пётр Петкевич.



С докладом выступила председатель районного объединения профсоюзов Светлана Яничек. Она проинформировала, что в Полоцком районном объединении профсоюзов работают 4 районные организации отраслевых профсоюзов, в которые входят 139 первичных профорганизаций, 78 первичных организаций областных и республиканских отраслевых проф­союзов, первичные профсоюзные организации 7 цехкомов и 5 профгрупп. Общая численность членов профсоюза составляет около 37 тысяч человек.



В Полоцком районе выстроена полная структура социального партнерства: все проф­организации входят в районное объединение профсоюзов. Для рассмотрения проблемных вопросов и определения мер взаимодействия работает районный совет по трудовым и социальным вопросам, в который входят представители Полоцкого райисполкома, нанимателей и профсоюзов. На 2016-2018 годы заключено Соглашение между райисполкомом, нанимателями и профсоюзами.



Докладчик рассказывала об активной деятельности профсоюзов, об их участии в Год культуры не только в районных мероприятиях, но и в многочисленных профсоюзных акциях.

Районное объединение профсоюзов оперативно информирует профактив и поддерживает обратную связь посредством электронной почты, на официальном сайте райисполкома функционирует страничка Полоцкого районного объединения профсоюзов. В целях практического оказания помощи членам профсоюзов проводятся выездные правовые профсоюзные приемы граждан в организациях.



Светлана Яничек отметила, что работа с социальными партнерами возможна там, где созданы профорганизации и приняты колдо­говоры. В текущем году зарегистрировано 12 новых профсоюзных организаций, но профсоюзная семья может быть еще большей, если в нее войдут организации частного сектора экономики. Остается непростой ситуация с несвоевременной выплатой зарплаты, есть проблема с перечислением нанимателями профвзносов. Районное объединение проводит регулярный мониторинг по этим вопросам. Профсоюзы также ведут работу по про­филактике производственного травматизма, участвуют в ежегодной благотворительной акции «Профсоюзы — детям».



Завершая выступление, Светлана Яничек поделилась впечатлениями об участии в пятом Всебелорусском народном собрании и про­информировала о том, что постановлением президиума совета Витебского областного объединения профсоюзов принят комплекс мер в системе Федерации профсоюзов Беларуси по реализации итогов важного государственного форума в Витебской области. Выступающие, анализируя активность членов первичных организаций, подчеркивали: проф­союзы — движущая сила общества.



Завершая заседание совета Полоцкого районного объединения профсоюзов, Светлана Яничек вручила Грамоты и Благодарственные письма лучшим профорганизациям, их лидерам, социальным партнерам — руководителям предприятий и организаций Полоцка и Полоцкого района.

Артистам — браво!

«Одна из наших главных задач на этой неделе — раскрыть понятие культуры, показать, что это не только творчество и самодеятельность, но и культура труда, отдыха, правовая культура. По всем этим направлениям профсоюзы плодотворно работают», — отметил ведущий праздничного концерта «Народные таланты тебе, Беларусь!», посвященного Году культуры.



На сцену Полоцкого районного Центра культуры выходили талантливые самодеятельные артисты, представлявшие различные первичные профсоюзные организации: ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ПУ «Полоцкгаз», Полоцкого отдела Департамента охраны, Территориального центра социального обслужи­вания населения, колледжа ВГУ им.П.М.Машерова, СШ №№ 1, 6, 14, 9, 16, яслей-сада №32. Зал рукоплескал всем артистам, которых наградили Дипломами и подарками от район­ного объединения профсоюзов. Участникам профсоюзной выставки вручены Дипломы.