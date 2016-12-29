30 декабря Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови беду – позвони 102!»

30 декабря Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови беду – позвони 102!»

Цель мероприятия профилактика ДТП с участием водителей находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

С начала 2016 года за управление транспортом в нетрезвом виде уже задержано более 3000 водителей. Большинство тех, кто попадает на административную комиссию, каются, просят прощения, обещают, что такого больше не случится. Однако, статистика говорит об обратном: более 150 водителей были задержаны повторно в течение этого года за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Главная опасность опьянения, даже легкого, заключается в том, что в таком состоянии трудно реально оценить ситуацию и правильно соотнести со своими возможностями, принять необходимое решение.

Алкоголь оказывает на организм длительное действие в течение 24 часов. Исследования подтверждают, что на следующий день после употребления алкоголя мастерство водителей остается сниженным вследствие некоторого ослабления внимания и способности сосредоточиться.

Так, во второй половине октября уходящего года в области произошел ряд аварий, связанных с употреблением алкоголя водителями транспортных средств.

17 октября в Бешенковичском районе на автодороге Минск-Витебск, водитель автомашины «Фольксваген-Пассат», возле дер. Бочейково не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП, ехавший в автомашине пассажир, 1977 года рождения, житель Витебска, получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Спустя несколько дней, схожие по обстоятельствам ДТП произошли в Миорском и Лепельском районах. Одно из них закончилось гибелью пассажира.

Так, 24 октября поздно ночью, молодой житель Миор, управлявший автомашиной Фольксваген-Джетта, в г. Миоры, не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на придорожное дерево. В результате аварии, ехавший в автомашине пассажир, 1994 года рождения, получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, где спустя несколько часов умер.

Водители в состоянии алкогольного опьянения независимо от степени опьянения не допускаются к управлению автомобилем. В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением водительского удостоверения сроком на 3 года.

Сотрудники отдела ГАИ Полоцкого РОВД призывают: » Если вы заметили, что кто-то сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не оставайтесь в стороне — сообщите о нарушителе по номеру 102″!

ОГАИ Полоцкого РОВД