В Полоцке с 9 по 13 января пройдет третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Русский язык» и «Русская литература».

В Полоцке с 9 по 13 января пройдет третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Русский язык» и «Русская литература».

Для его подготовки и проведения по распоряжению Полоцкого райисполкома создан местный организационный комитет, который возглавил заместитель председателя райисполкома Пётр Петкевич.

Полочане готовятся со всем гостеприимством встретить юных языковедов из разных уголков Витебщины. В настоящее время ведется планомерная работа по созданию оптимальных условий для «олимпийских» испытаний, подготовке торжеств по случаю открытия и закрытия олимпиады, организации экскурсионной и культурной программы.