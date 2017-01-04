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В Полоцке с 9 по 13 января пройдет третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Русский язык» и «Русская литература».
04.01.2017   //   Автор:   //   Молодежь, Общество   //   Нет комментариев   //   5 Views

В Полоцке с 9 по 13 января пройдет третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Русский язык» и «Русская литература».
Для его подготовки и проведения по распоряжению Полоцкого райисполкома создан местный организационный комитет, который возглавил заместитель председателя райисполкома Пётр Петкевич.
Полочане готовятся со всем гостеприимством встретить юных языковедов из разных уголков Витебщины. В настоящее время ведется планомерная работа по созданию оптимальных условий для «олимпийских» испытаний, подготовке торжеств по случаю открытия и закрытия олимпиады, организации экскурсионной и культурной программы.

Оксана Шуйская
Автор:

Редактор отдела экономики. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

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