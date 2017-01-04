Новый поезд межрегиональных линий бизнес-класса Полоцк — Могилёв начал курсировать между двумя городами.

Новый поезд межрегиональных линий бизнес-класса №705/706 Полоцк — Могилёв начал курсировать между двумя городами. А пассажиры, провожающие и просто прохожие, заглянувшие волею случая на перрон железнодорожного вокзала станции Полоцк, по-прежнему с восхищением рассматривают это высокотехнологичное чудо и спешат сфотографировать его на телефоны и планшеты…

Новость от Витебского отделения Белорусской железной дороги о назначении нового дизель-поезда, который с небольшим количеством остановок (в Оболи, Шумилино, Лётцах, Витебске, Богушевске, Орше и Шклове) домчит из Полоцка до Могилёва за 3 часа 52 минуты, все потенциальные пассажиры восприняли с воодушевлением. А те из них, которым уже довелось совершить поездку, воспользовавшись современным поездом польского производст­ва, оценили на «отлично» его скорость и комфорт. Проводники Полоцкого резерва проводников Витебского вагонного участка встречают пассажиров с улыбкой и готовы ответить на все возникающие вопросы тем, кто впервые отправляется в путь новым поездом. Управляют поездом машинисты локомотивного депо Могилёв, и для их работы также созданы комфортные условия.



…Железнодорожный вокзал станции Полоцк встречает очередное рабочее утро, и журналисты «Полацкага весніка» вместе с ним. Дизель-поезд межрегиональных линий бизнес-класса №705/706 Полоцк-Могилёв подается к посадочной платформе, и вскоре объявляется посадка. Вместе с пассажирами, которые вот-вот отправятся в дорогу, устремляемся к одному из вагонов, возле которого всех встречает проводник Екатерина Новикова. Наблюдаем за посадкой: большинство пассажиров не теряются перед непривычным у­стройством «самостоятельное открытие двери в вагон» и со знанием дела нажимают на светящуюся кнопочку… «Люди наши технически грамотные — и молодежь, и представители старшего поколения новшества воспринимают положительно. Надеемся, что новый поезд будет востребованным, ведь скорость и комфорт — это именно то, что сегодня нужно нашим пассажирам», — отмечает начальник железнодорожного вокзала Валентина Поддубная. И рассказывает, что первым рейсом, 11 декабря, было перевезено 82 пассажира в направлении следования к Могилёву, а на рейс из Могилёва в Полоцк и вовсе раскупили все билеты.



В составе поезда три вагона, в них предусмотрено 145 мест для сидения. Несмотря на минусовую температуру наружного воздуха, в салонах тепло и — просторно, как и между рядами мягких кресел. Сами кресла имеют индивидуальную регулировку положения спинки и подлокотников. Пол в вагонах пониженный, что обеспечивает пассажирам удобство в процессе посадки и высадки. В каждом вагоне установлена система кондиционирования воздуха. В одном из них — в вагоне №2 — оборудована многофункциональная зона для людей с о­граниченными возможностями, а также для крупногабаритного багажа — например, велосипедов, детских колясок. Предусмотрены два туалетных комплекса вакуумного типа, один из которых приспособлен для пассажиров с ограниченными возможностями. Поезд оснащен системой видеонаблюдения, видеоинформирования и электророзетками. Так что можно и мобильный телефон подзарядить, и даже подкрепиться в дороге — приобретя у проводника такие кондитерские изделия, как печенье, вафли, чипсы… По ходу ознакомления с условиями, созданными для пассажиров, возникла мысль: ну и пусть нет друзей в Могилёве, почему бы с такими удобствами не отправиться просто на экскурсию?!

Одним словом, новенький подвижной состав соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта. Остается лишь пожелать, чтобы пассажиры соблюдали культуру поведения и бережно относились к имуществу, предоставленному в их распоряжение на время поездки. А что касается стоимости такого путешествия бизнес-классом, то из Полоцка до Могилёва она составляет 8 руб. 50 коп., а из Полоцка до Витебска — 5 руб. 40 коп. Согласитесь, серьезная конкурентная заявка коллегам-автоперевозчикам.



Новенький поезд, как и его маршрут — отличный подарок пассажирам к Рождеству и Новому году! Пусть его путь всегда будет счастливым.

Максим СТУЖУК, начальник станции Полоцк:

— В нашем полоцком регионе это первый поезд межрегиональных линий бизнес-класса. Выходим на новый уровень качества оказания услуг, и это не может не радовать. А пассажирам желаем приятной поездки!

Билеты на поезд можно купить во всех пунктах продажи Белорусской железной дороги, другой вариант — воспользоваться услугой электронной регистрации и оплатить поездку через интернет. С 11 декабря 2016 года Белорусская железная дорога перешла на новый график движения поездов. Со всеми изменениями в расписании движения можно ознакомиться на сайте Белорусской железной дороги www.rw.by или на вокзалах и станциях.

Поезд межрегиональных линий бизнес-класса №705/706 Полоцк-Могилёв курсирует ежедневно. При составлении его расписания, как и при выборе самого направления движения, специалистами Белорусской железной дороги были изучены и учтены пожелания пассажиров. В результате из Полоцка поезд отправляется в 8.32 (из Витебска — в 10.02), в Могилёв прибывает в 12.24. Обратно отправляется — в 16.11, а в Полоцк прибывает в 20.11.