В Беларуси изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования (11.01.2017)
11.01.2017   //   Автор:   //   Тема недели   //   Нет комментариев   //   4 Views

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«Полацкі веснік»
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