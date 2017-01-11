В Беларуси изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования (11.01.2017)

ВИДЕООБЗОР «ПОЛАЦКАГА ВЕСНІКА» ЗА 10 ЯНВАРЯ

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Горячая линия работает с понедельника по пятницу. Телефон 42-44-57

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