Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь с архипастырским визитом посетил Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел.

Вчера полоцкий Спасо-Евфросиниевский ставропигиальный женский монастырь с архипастырским визитом посетил Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел.

Его поездки по нашей стране посвящены знакомству с жизнью епархий. Визит главы Белорусской православной церкви неслучайно состоялся в дни празднования православными верующими светлого праздника Рождества Христова.

Встречали почетного гостя духовенство Полоцкой епархии во главе с архиепископом Полоцким и Глубокским Феодосием и игуменья Спасо-Евфросиниевского монастыря Евдокия.

Торжество открылось совершением Божественной литургии в Кресто-Воздвиженском храме. На богослужении присутствовали председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук и председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов, которые поздравили Патриаршего Экзарха с Рождеством, подарили цветы.

По завершении богослужения митрополит Павел поздравил духовенство, сестер обители и многочисленных прихожан с праздником Рождества Христова, всех причастников — с принятием Святых Христовых Тайн, преподал прихожанам архипастырское благословение, подарил духовную литературу и обратился ко всем со словом назидания: «Какое это замечательное время рождественских праздников, когда мы, встречая друг друга, желаем счастья, мира, благополучия, здоровья.

Наше внутреннее благочестивое состояние — это и есть подарок, который мы стараемся передать окружающим. Желаю вам, чтобы наступивший новый год для каждого был мирным и благословенным. Этому должно способствовать и наше искреннее стремление к Богу, стремление стать чище, добрее, лучше».