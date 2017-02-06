Полоцк стал центром молодежной жизни!

Основные торжества прошли во Дворце культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» с участием представителей Министерства образования Беларуси, молодежных организаций, студенческого самоуправления, молодых ученых и специалистов, лауреатов международных конкурсов, почетных гостей из Азербайджана.

В фойе работала выставка-презентация достижений молодых ученых витебского региона, на которой Полоцк представляли учащиеся и педагоги Полоцкого аграрно-экономического колледжа и Полоцкого колледжа ВГУ им.П.М.Машерова.

Торжественную церемонию открыли заместитель Министра образования Республики Беларусь Виктор Якжик, председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Николай Шевчук, управляющий делами Барановичского горисполкома Андрей Семашко.

От имени Министерства образования поздравил полочан со знаменательным событием Виктор Якжик. Под аплодисменты Виктор Викторович передал Николаю Шевчуку памятный знак «Молодежная столица Республики Беларусь-2017» и символический ключ, открывающий новые возможности для молодежных инициатив.

Победа Полоцка в престижном конкурсе «Молодежная столица Беларуси» неслучайна. В городе больше четверти населения — это молодежь, целеустремленная, талантливая и образованная. «Мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы Полоцк соответствовал почетному званию, — обратился к участникам торжественного события Николай Шевчук. — Важнейшая роль в этом принадлежит нашей молодежи, которая унаследовала богатейший творческий потенциал знаменитых земляков. А это значит, что наш город может уверенно смотреть в будущее, которое принадлежит молодым!».

И первый подарок Полоцку — Книга почетных гостей молодежной столицы от Министра образования Беларуси Игоря Карпенко. В ответ Николай Шевчук передал сувенирное издание «Полоцк — молодежная столица-2017». В нем представлены основные молодежные проекты, которые будут реализованы в полоцком регионе в текущем году.

Тепло поздравили полочан с праздничным событием второй секретарь ЦК ОО «БРСМ» Сергей Клишевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Якубович, управляющий делами Барановичского горисполкома Андрей Семашко.

Торжественная церемония продолжилась вручением Благодарственных писем за реализацию молодежной политики и сувенирных знаков Министерства образования представителям почетных делегаций всех областей и г.Минска. Волнующий момент — презентация гимна молодежной столицы, который подарил праздничное настроение гостям и зрителям церемонии и дал старт многочисленным форумам, встречам и фестивалям.

На сцене Дворца культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» представители молодежных делегаций Беларуси, актив Полоцка и Полоцкого района приняли участие в проекте «Мы — в теме: перезагрузка..!». Свое творчество представила в Полоцком районном центре культуры и работающая молодежь, презентовав проект «Мы — в деле!».

Вчера в Полоцке также прошли и многие другие праздничные акции, мастер-классы, флешмобы, конкурсы и проекты. Завершились торжества праздничным концертом с участием звезд белорусской эстрады. А сегодня будет дан старт культурологическому проекту «Францыск Скарына. Чалавек дасканалы».

…Молодежь ликует! Студенты, учащиеся, старшеклассники, молодые специалисты — главные участники и герои молодежной столицы. И, конечно, каждый из них будет вкладывать энергию, душу и талант в развитие нашего древнего и вечно молодого Полоцка.