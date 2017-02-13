Полоцкий районный исполнительный комитет утвердил Комплексный план по профилактике правонарушений в Полоцком районе на 2017 год

Полоцкий районный исполнительный комитет утвердил Комплексный план по профилактике правонарушений в Полоцком районе на 2017 год, согласованный на координационном совещании по борьбе с преступно­стью и коррупцией в Полоцком районе.

В него вошли мероприятия по предупреждению преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления; по предупреждению правонарушений, создающих условия для коррупции, по предупреждению нарушений против жизни и здоровья, общественного порядка и общественной нравственности, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей на них.

Значительное место отведено мероприятиям по предупреждению правонарушений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, по предупреждению насилия в семье.

Достаточное внимание обращено на предупреждение правонару­шений, совершенных гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркоти­че­ских средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих средств.

Комплексный план предусматривает и профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, совершаемых гражданами, освобожденными из исправительных учреждений, исправительных учреждений открытого типа, арестных домов, а также гражданами, вернувшимися из специальных лечебно-воспитательных учреждений.

Основная ответственность за выполнение Комплексного плана возложена на Полоцкий РОВД, МО УКГБ. Полоцкий ГРОЧС, ГУЗ «Полоцкая ЦГБ», УЗ «Полоцкая областная психиатрическая больница», КУП «ЖКХ г.Полоцка», управление по труду, занятости и социальной защите рай­исполкома, УСЗ «Территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района» также призваны способствовать выполнению этого документа. К выполнению плана подключены сельские исполнительные комитеты, советы общественных пунктов охраны правопорядка, другие общественные организации.