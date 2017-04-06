Работники ОАО «Полоцк-Стекловолокно» продемонстрировали свои творческие способности на фестивале «Заводские таланты»

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» богат­о трудовыми достижениями, спортив­ными победами и талантливыми людьми. Восхититься их мастерством, поддержать стремление развивать творческие способности и порадоваться их успехам позволил фестиваль «Заводские таланты», проведение которого уже стало в коллективе доброй традицией.



«А судьи кто?»

На этот раз сорок заводчан смело заявили в коллективе о своих талантах! Пять из них поучаствовали сразу в двух номинациях. Перед компетентным жюри под председательством заместителя генерального директора по кадровой, идеологической работе и социальным вопросам ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Андрея Кузьмина стояла сложнейшая задача — назвать лучших из лучших в конкурсе художественной фотографии, декоративно-прикладного и изобразительного искусства и в конкурсе сценического мастерства, которые проходили в различных номинациях.



Определить победителей помог профессиональный подход специалистов, которым предстояло выступить в каче­стве судей. Это председатель профсоюзного комитета ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Татьяна Гурова, заместитель председателя профсоюзного комитета Татьяна Борейко, заместитель директора Полоцкого районного Центра ремесел и национальных культур Наталья Чимирикина, заведующий отделом фотоиллюстраций газеты «Полацкі веснік» Андрей Марцинкевич, руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра танца «Премьер-Спонайд» Вероника Новицкая и руководитель образцовой вокальной студии Наталья Четверикова.

Рукотворная красота

…Во время фестиваля фойе Дворца культуры ОАО «Полоцк-Стекловолокно» больше напоминало грандиозную выставку. На ней были представлены работы декоративно-прикладного творчества и художественная фотография. В каких только видах и техниках не творят заводчане! Шедевры вышивки, вязания, бисероплетения, оригинальные куклы, изделия из кожи, из атласной ленты, цветы из гофрированной бумаги, резьба по дереву, топиарии, плетение, канзаши… Ирина Барановская заявила о себе в направлении «Арттехнология «Песочная феерия».

Уникальные браслеты из глины представил Иван Кашицкий.

А работницы цеха №9 о себе и своей коллеге-мастерице Анне Юхневич и вовсе выразились в стихах: «Вырабатывать умеем ткани мы отличные, да и сами мы девчата очень симпатичные!». В целом, номинация «Декоративно-прикладное творчество» получилась самой многочисленной, в ней приняли участие семнадцать авторов. А среди них больше всего представителей ткацкого цеха №9 — вот где трудится много рукодельниц! Свои лучшие работы в номинации «Художественная фотография» продемонстрировали пять фотографов-любителей, а в номинации «Изобразительное искусство» приняли участие три живописца.

Татьяна Гурова, председатель профсоюзного комитета ОАО «Полоцк-Стекловолокно»:

— Талантливые люди талантливы во всем: в работе, в общественной жизни и в творчестве. И наши заводчане это подтверждают.

Перевоплощение в артистов

Впечатляющими, зрелищными, трогательными и вдохновенными стали выступления участников конкурса сценического мастерства. В номинациях «Вокальное творчество», «Художественное чтение», «Музыкально-инструментальное творчество» и «Хореографическое творчество» участвовали шестнадцать заводчан. На протяжении месяца они приходили во Дворец культуры, как на работу, — выбирали песни, разучивали хореографиче­ские номера и стихи, репетировали. Шел настоящий творческий процесс…



Чтобы дебютантам было не так боязно выйти на сцену и предстать перед зрителями, открыл праздник финалист Республиканского конкурса «Новые имена Беларуси» Дмитрий Шиц, который настроил зал на позитивную волну и пожелал конкурсантам «Ни пуха, ни пера!». А затем вокальную эстафету подхватили и продолжили Андрей Романюк, Степан Сидоренко, Антон Иваныкин, Дмитрий Давыденков, Владимир Яковлев, Денис Табакмахер, Вячеслав Гребенюк, Ольга Васильева и Ольга Щёкотова. Звучали песни из репертуара известных белорусских и российских исполнителей. Сценический образ каждого участника был оригинальным и по-своему интересным. Одни заметно волновались, другие, напротив, держались на сцене уверенно. А щедрая поддержка болельщиков была необходима каждому. Внимательно слушали зрители и заводских чтецов — Павла Автуха, Татьяну Короткевич и Степана Сидоренко; завороженно следили за тем, как импровизирует на необычном музыкальном инструменте — глюкофоне — Иван Кашицкий; восторженно аплодировали участникам хореографической номинации — Игорю Меньшикову, Екатерине Новаевской, Татьяне Филипчик, Анастасии Сачивко, Оксане Будько и Марии Бородачёвой.

Чудесный вечер

Конкурсный вечер подарил его участникам массу приятных впечатлений. Это при подведении итогов отметил председатель жюри Андрей Кузьмин. «Наши конкурсанты поделились своим видением мира, своим счастьем, умением радо­ваться разным мгновениям жизни, — подчеркнул Андрей Александрович. — А сколько эмоций подарили выступления в конкурсе сценического мастерства! Мы восхищались, переживали, смеялись и смахивали слезу, чувствовали гордость за нашу республику… Спасибо всем уча­стникам!».



Талантов в ОАО «Полоцк-Стекловолокно» — не счесть! И мы в очередной раз убедились в этом. Наталья Чимирикина даже пригласила мастеров, которые продемонстрировали свои работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество», принять участие в популярном праздничном проекте «Город мастеров». Церемония награждения прошла в теплой, душевной атмосфере, ведь фестиваль «Заводские таланты» сблизил всех —

номинантов, жюри, болельщиков. Победителям и участникам конкурсов вручены Дипломы и денежные вознаграждения, а подарком для всех стал удавшийся празд­ник и отличное настроение.

Номинация

«Декоративно-прикладное творчество»

I место — Марина Бембель, цех №9;

II место — Анна Юхневич, цех №9;

III место — Наталья Бухарова,

цех №9;

Специальный приз —

Ольга Галин­ская, цех №8.

Номинация

«Художественная фотография»

I место —

Людмила Волкова, цех №8;

II место — Василий Белко, цех №8;

III место — Сергей Поляков,

цех №12.

Номинация

«Изобразительное искусство»

I место — Артём Асташов, цех №7;

II место — Татьяна Филипчик,

цех №8;

III место — Ольга Ковалёва,

заводоуправление.

Номинация

«Вокальное творчество»

I место — Ольга Васильева,

заводоуправление;

II место — Вячеслав Гребенюк,

цех №6;

III место — Ольга Щёкотова,

цех №8.

Специальный приз —

Дмитрий Давыденков

и Владимир Яковлев, цех №9.

Приз независимого жюри —

Антон Иваныкин, цех №10.

Номинация

«Художественное чтение»

I место — Татьяна Короткевич,

цех №8;

II место — Павел Автух, цех №4;

III место — Степан Сидоренко,

цех №7.

Номинация

«Хореографическое творчество»

I место — Екатерина Новаевская,

цех №9;

II место — Анастасия Сачивко,

Оксана Будько

и Мария Бородачёва, цех №9;

III место — Игорь Меньшиков,

цех №7.