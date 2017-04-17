О чеках «ЖИЛЬЁ»

«Можно ли использовать чеки «Жилье» для погашения кредита, взятого на покупку квартиры на вторичном рынке? И вообще, на какие цели их можно использовать? Можно ли подарить их сыну племянника?»

А.Е.Дорощенко.

Как проинформировали в Полоцком райисполкоме, положением о порядке индексации именных приватизационных чеков «Жилье», утвержденным По­становлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.11.2006 года №1529, определено, что перерегистрированные в установленном порядке чеки «Жилье» подлежат индексации при использовании их гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели.

Граждане имеют право на индексацию чеков «Жилье», начисленных им в установленном порядке (включая жилищные квоты супруга (супруги), родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, деда, бабки, внуков (далее — близкие родственники), объединенные на имя этих граждан) полученных в результате дарения от близких родственников, начисленных дарителю в установленном порядке (включая жилищные квоты этих лиц, объединенных на имя дарителя) либо полученных дарителем по договорам дарения, по наследству или по решению суда при условии, что граждане, которым изначально эти чеки были начислены в установленном порядке (включая жилищные квоты, объединенные на имя данных граждан), по отношению к одаряемому входят в число близких

родственников.

При этом согласно статье 143 Жилищного кодекса Республики Беларусь именные приватизационные чеки «Жилье» используются гражданами Республики Беларусь для приватизации занимаемых ими жилых помещений государственного жилищного фонда, а также гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финанси­рования индивидуального или коллективного жилищного строительства; реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов; долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, взятым и использованным на указанные цели.