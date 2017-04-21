28 апреля в 17.00 во Дворце культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» состоится торжественный вечер, посвященный юбилею«Полацкага весніка».

Дорогие друзья, уважаемые

читатели!

В эти юбилейные для нашей газеты дни мы хотим еще раз выразить вам свою признательность за поддержку и активное участие в акциях, посвященных 100-летию «Полацкага весніка».

Сплоченной и дружной командой мы преодолели столетний рубеж и открыли новую страничку в истории полоцкой газеты. Праздник набирает обороты. Мы подводим итоги акций и готовим для вас творческие сюрпризы. Один из них — концерт лучших коллективов Дворца культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» «Музыкальный репортаж» в честь 100-летия газеты «Полацкі веснік» — вас ждет уже 27 апреля в 18.00. Билеты стоимостью 5 рублей можно приобрести в кассе Дворца культуры.

А 28 апреля в 17.00 мы снова ждем вас во Дворце культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» — на торже­стве, посвященном юбилею нашей газеты. В фойе до начала празд­ничной программы откроется выставка самых интересных, ярких и креативных творческих работ читателей газеты «Полацкі веснік». Свою продукцию вам предложат филиал ОАО «Белкнига» «Полоцк-Светач», УП «Витебск­облсоюзпечать», Полоцкий районный узел почтовой связи. Кроме того, вас ждет встреча с молодыми журналистами, и, возможно, именно вы станете участником блицинтервью, которое проведут ребята! Захватите с собой друзей и хорошее настроение! Вход на праздник свободный. До встречи!