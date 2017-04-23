Расписание богослужений. РАДОНИЦА

Спасо-Евфросиниевский монастырь

24 апреля, понедельник

16.45 — Вечернее Богослужение

25 апреля, вторник

Радоница. Поминовение усопших

6.30 — Полунощница. Молебен у мощей Преподобной Евфросинии

8.00 — Часы. Литургия

9.30 — Панихида

Кафедральный собор Богоявления

24 апреля, понедельник

17.00 — Вечернее Богослужение

25 апреля, вторник

Радоница. Поминовение усопших

7.30 — Божественная литургия. По окончании — Панихида

Храм великомученика

и целителя Пантелеимона

(г.Полоцк)

24 апреля, понедельник

17.00 — Вечернее Богослужение

25 апреля, вторник

Радоница. Поминовение усопших

8.00 — Божественная литургия. Панихида

Храм иконы Божией Матери

«Нечаянная Радость»,

(г.Новополоцк)

24 апреля, понедельник

17.00 — Вечернее богослужение.

25 апреля, вторник

Радоница. Поминовение усопших

8.00 — Литургия. Панихида

Приход храма

святого Архангела Михаила,

(г.Новополоцк)

24 апреля, понедельник

16.00 — Вечернее заупокойное Богослужение Пасхальным чином

25 апреля, вторник

Радоница. Поминовение усопших

8.00 — Часы

8.30 — Божественная литургия

По окончании Литургии — Панихида Пасхальным чином (ориентировочно — 10.00)

Приход храма

Рождества пресвятой Богородицы

(д.Богатырская, Полоцкий район)

24 апреля, понедельник

16.00 — Вечернее заупокойное богослужение Пасхальным чином

25 апреля, вторник

Радоница. Поминовение усопших

8.30 — Часы

9.00 — Божественная литургия

По окончании Литургии — Панихида пасхальным чином (ориентировочно — 10.30)

Приход храма Сретения Господня

(г.п.Ветрино Полоцкого района)

25 апреля, вторник

Радоница. Поминовение усопших

8.00 — Божественная литургия

По окончании Литургии — Панихида пасхальным чином

Храм великомученика

и целителя Пантелеимона

(г.п.Боровуха)

25 апреля, вторник

Радоница. Поминовение усопших

7.00 — Божественная Литургия. По окончании — Панихида

Храм великомученика

и победоносца Георгия,

(г.п.Боровуха)

24 апреля, понедельник

16.30 — Вечернее Богослужение. Исповедь

25 апреля, вторник

Радоница. Поминовение усопших

10.00 — Панихида

Храм Вознесения Господня

(д.Азино)

12.00 — Панихида

Храм Покрова

Пресвятой Богородицы

(г.Полоцк)

24 апреля, понедельник

17.00 — Вечернее Богослужение

25 апреля, вторник

Радоница. Поминовение усопших

7.00 — Божественная Литургия, по окончании — Панихида (ориентировочно 8.30)

Храм свт.Тихона,

Патриарха Московского

(д.Фариново)

25 апреля, вторник

Радоница. Поминовение усопших

15.00 — Панихида

Храм преподобного

Сергия Радонежского

(д.Полота)

24 апреля, понедельник

9.00 — Панихида

д.Заозерье, Полоцкий район

24 апреля, понедельник

12.00 — Панихида

25 апреля, вторник

Священнослужителями на кладбищах будут отслужены заупокойные литии по усопшим и будет совершено освящение могил (по желанию родственников и знакомых):

11.00-15.00 — Кладбище «Лесное»

11.00-11.30 — Кладбище «Красное»

11.00 — г.п.Ветрино

11.00-12.30 — д.Вороничи

13.00-14.00 — д.Гомель

12.00-12.30 — д.Дретунь

12.30 — д.Жерносеки

13.30-14.00 — д.Малое Ситно