Расписание богослужений. РАДОНИЦА
Спасо-Евфросиниевский монастырь
24 апреля, понедельник
16.45 — Вечернее Богослужение
25 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших
6.30 — Полунощница. Молебен у мощей Преподобной Евфросинии
8.00 — Часы. Литургия
9.30 — Панихида
Кафедральный собор Богоявления
24 апреля, понедельник
17.00 — Вечернее Богослужение
25 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших
7.30 — Божественная литургия. По окончании — Панихида
Храм великомученика
и целителя Пантелеимона
(г.Полоцк)
24 апреля, понедельник
17.00 — Вечернее Богослужение
25 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших
8.00 — Божественная литургия. Панихида
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»,
(г.Новополоцк)
24 апреля, понедельник
17.00 — Вечернее богослужение.
25 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших
8.00 — Литургия. Панихида
Приход храма
святого Архангела Михаила,
(г.Новополоцк)
24 апреля, понедельник
16.00 — Вечернее заупокойное Богослужение Пасхальным чином
25 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших
8.00 — Часы
8.30 — Божественная литургия
По окончании Литургии — Панихида Пасхальным чином (ориентировочно — 10.00)
Приход храма
Рождества пресвятой Богородицы
(д.Богатырская, Полоцкий район)
24 апреля, понедельник
16.00 — Вечернее заупокойное богослужение Пасхальным чином
25 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших
8.30 — Часы
9.00 — Божественная литургия
По окончании Литургии — Панихида пасхальным чином (ориентировочно — 10.30)
Приход храма Сретения Господня
(г.п.Ветрино Полоцкого района)
25 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших
8.00 — Божественная литургия
По окончании Литургии — Панихида пасхальным чином
Храм великомученика
и целителя Пантелеимона
(г.п.Боровуха)
25 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших
7.00 — Божественная Литургия. По окончании — Панихида
Храм великомученика
и победоносца Георгия,
(г.п.Боровуха)
24 апреля, понедельник
16.30 — Вечернее Богослужение. Исповедь
25 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших
10.00 — Панихида
Храм Вознесения Господня
(д.Азино)
12.00 — Панихида
Храм Покрова
Пресвятой Богородицы
(г.Полоцк)
24 апреля, понедельник
17.00 — Вечернее Богослужение
25 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших
7.00 — Божественная Литургия, по окончании — Панихида (ориентировочно 8.30)
Храм свт.Тихона,
Патриарха Московского
(д.Фариново)
25 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших
15.00 — Панихида
Храм преподобного
Сергия Радонежского
(д.Полота)
24 апреля, понедельник
9.00 — Панихида
д.Заозерье, Полоцкий район
24 апреля, понедельник
12.00 — Панихида
25 апреля, вторник
Священнослужителями на кладбищах будут отслужены заупокойные литии по усопшим и будет совершено освящение могил (по желанию родственников и знакомых):
11.00-15.00 — Кладбище «Лесное»
11.00-11.30 — Кладбище «Красное»
11.00 — г.п.Ветрино
11.00-12.30 — д.Вороничи
13.00-14.00 — д.Гомель
12.00-12.30 — д.Дретунь
12.30 — д.Жерносеки
13.30-14.00 — д.Малое Ситно