Воспитанию детей — повышенное внимание!

Прокуратурой Полоцкого района особое внимание уделяется исполнению законодательства о несовершеннолетних и молодежи. При этом проводится анализ причин и условий, способ­ствовавших совершению подростками правонарушений, для принятия мер, направленных на их устранение. Ежегодно органами, осуществляющими деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учрежде­ниями образования проделывается большая работа, направленная на предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними.

Из положительных результатов проведенной профилактической работы можно отметить то, что в 2016 году в сравнении с 2015 годом на территории Полоцкого района и г.Полоцка со 106 до 87 уменьшилось количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к административной ответственности. При этом родители и иные законные представители подростков привлечены к административной ответственности по ст.9.4 КоАП Республики Беларусь за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние.

В 2016 году в сравнении с 2015 годом с 52 до 55 увеличилось количество правонарушений и чи­сло родителей, привлеченных к административной ответст­венности по ст.17.13 КоАП Республики Бе­ларусь, за неисполнение родителями обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет либо по обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в период с 23.00 до 6.00 вне жилища.

Напоминаю, что за правонарушение, указанное в ч.1 ст.9.4 КоАП Республики Беларусь, предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до десяти базовых величин, что на данный момент составляет 230 рублей.

При привлечении лица за совершение того же деяния повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение (ч.2 ст.9.4 КоАП Республики Беларусь) налагается взыскание в виде штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин

(от 230 рублей до 460 рублей).

За совершение правонарушения, указанного в ч.1 ст.17.13 КоАП Республики Беларусь, предусмот­рена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до двух базовых величин

(до 46 рублей).

В случае повторного совершения данного правонарушения (ч.2 ст.17.13 КоАП Республики Беларусь) лицо может быть подверг­нуто взысканию в виде штрафа в размере от двух до пяти базовых величин (от 46 до 115 рублей).

Уважаемые родители! первоочередная роль в воспитательной работе отводится именно вам. Не оставляйте вашего ребенка без присмотра и внимания!

В каждом случае имелась возможность избежать возникновения правонарушения при повышенном контроле за поведением детей со стороны родителей и иных законных представителей. Напоминайте своим детям о необходимости придерживаться норм и правил поведения, установленных в обществе, разъясняйте им правовые последствия совершения правонарушений.

М.Г.РОМАНОВСКИЙ,

помощник прокурора

Полоцкого района.