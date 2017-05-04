5-9 мая на Полотчине пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы

Жители Полотчины готовятся к празднованию 72-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Согласно распоряжению Полоцкого райисполкома создана рабочая группа по подготовке и проведению праздничных мероприятий под руководством заместителя председателя райисполкома Петра Петкевича. Запланировано проведение ряда город­ских и районных акций и мероприятий патриотической направленности.

6 мая состоится традиционная патри­отическая акция «Автобус Победы» с посе­щением ветеранов, проживающих в Полоцком районе. В этот же день, 6 мая в 13.00, пройдет районная патриотическая акция «Эхо войны сердце тревожит» на историко-культурном комплексе «Поле ратной славы». Одновременно у памятника 23-м гвардейцам-григорьевцам стартует молодежная городская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам…». В 14.00 6 мая на воинских захоронениях запланировано проведение акций «Вахта памяти». А в 15.00 на площади Свободы — городской патриотической акции «Гордимся славою героев» с проведением торжественного митинга, церемонии возложения венков и цветов к памятнику Освободителям Полоцка и акции «Пока горит свеча».

5-7 мая в нашем городе пройдет I-й открытый байк-рок-фест (BIKE-ROK-FEST)-2017 «Полоцк молодежный», посвященный Дню Победы. В программе этого молодежного фестиваля предусмотрены проведение рок-концерта и мотопарад «Сохраним победу в сердцах!» с возложением цветов к памятникам Освободителям Полоцка, 23-м гвардейцам-григорьевцам, памятному знаку в честь войск 1-го Прибалтийского фронта и Кургану Бессмертия. Кроме того, молодежь примет участие в акциях «Байкеры — детям» и «За безопасность дорожного движения». Музыкальные мероприятия, традиционные конкурсы байкеров, дискотека, огненное и световое шоу — все это байк-рок-фест!

А в праздничный день 9 мая в 12.00 у Кургана Бессмертия состоится патриотиче­ская акция «И помнит мир спасенный…». В это же время на воинских захоронениях будут зажжены «Свечи памяти» в рамках рай­онной акции «И пламя не гаснет живое».

В числе мероприятий, посвященных праздничной дате, есть и физкультурно-­оздоровительные, и спортивно-туристическое, а также военно-патриотическая игра «Зарница», «звездные походы» по ме­стам боевой славы, встречи, торжественные собрания, чествование ветеранов войны и труда, книжные выставки и пресс-обзоры. Продолжается акция «Говорите правду о войне».