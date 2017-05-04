5-9 мая на Полотчине пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы
Жители Полотчины готовятся к празднованию 72-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Согласно распоряжению Полоцкого райисполкома создана рабочая группа по подготовке и проведению праздничных мероприятий под руководством заместителя председателя райисполкома Петра Петкевича. Запланировано проведение ряда городских и районных акций и мероприятий патриотической направленности.
6 мая состоится традиционная патриотическая акция «Автобус Победы» с посещением ветеранов, проживающих в Полоцком районе. В этот же день, 6 мая в 13.00, пройдет районная патриотическая акция «Эхо войны сердце тревожит» на историко-культурном комплексе «Поле ратной славы». Одновременно у памятника 23-м гвардейцам-григорьевцам стартует молодежная городская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам…». В 14.00 6 мая на воинских захоронениях запланировано проведение акций «Вахта памяти». А в 15.00 на площади Свободы — городской патриотической акции «Гордимся славою героев» с проведением торжественного митинга, церемонии возложения венков и цветов к памятнику Освободителям Полоцка и акции «Пока горит свеча».
5-7 мая в нашем городе пройдет I-й открытый байк-рок-фест (BIKE-ROK-FEST)-2017 «Полоцк молодежный», посвященный Дню Победы. В программе этого молодежного фестиваля предусмотрены проведение рок-концерта и мотопарад «Сохраним победу в сердцах!» с возложением цветов к памятникам Освободителям Полоцка, 23-м гвардейцам-григорьевцам, памятному знаку в честь войск 1-го Прибалтийского фронта и Кургану Бессмертия. Кроме того, молодежь примет участие в акциях «Байкеры — детям» и «За безопасность дорожного движения». Музыкальные мероприятия, традиционные конкурсы байкеров, дискотека, огненное и световое шоу — все это байк-рок-фест!
А в праздничный день 9 мая в 12.00 у Кургана Бессмертия состоится патриотическая акция «И помнит мир спасенный…». В это же время на воинских захоронениях будут зажжены «Свечи памяти» в рамках районной акции «И пламя не гаснет живое».
В числе мероприятий, посвященных праздничной дате, есть и физкультурно-оздоровительные, и спортивно-туристическое, а также военно-патриотическая игра «Зарница», «звездные походы» по местам боевой славы, встречи, торжественные собрания, чествование ветеранов войны и труда, книжные выставки и пресс-обзоры. Продолжается акция «Говорите правду о войне».