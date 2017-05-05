С мая по октябрь каждую субботу с 10.00 до 14.00 в Полоцком районном Центре ремесел и национальных культур будет проходить творческий проект «Полоцк — город ремесленный».

С мая по октябрь каждую субботу с 10.00 до 14.00 в Полоцком районном Центре ремесел и национальных культур будет проходить творческий проект «Полоцк — город ремесленный».

Проект соберет вместе всех участников любительских формирований и мастеров-ремесленников, которые являются важнейшими хранителями традиций — ведь в городе Полоцке всегда жили ремесленники и мелкие торговцы. Здесь они производили и продавали свою продукцию. Создавая этот проект, полочане продолжают традиции прошлого. Теперь есть своя оборудованная площадка мастеров для торговли у памятного знака букве «ў» в аллее по проспекту Франциска Скорины.

6 мая 2017 года проект откроет выставка-продажа под названием «Ремесла нашего города» (изделия декоративно-прикладного искусства и народного творчества). На площадке у буквы «ў» будут размещены торговые ряды, где вы найдете неповторимые работы мастеров рукоделия, произведения искусства от умельцев нашего региона. Это прекрасная возможность полюбоваться оригинальными работами местных мастеров, а заодно и купить понравившиеся авторские работы, сувениры.

На площадке в течение всего мероприятия будут проходить мастер-классы, где каждый желающий сможет поучаствовать в обучении рукоделию, послушать выступление народных музыкальных и фольклорных коллективов. Не зря девиз проекта: организовать, завлечь, удивить и вдохновить.