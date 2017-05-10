В Полоцке прошел регионального этапа конкурса на лучшую первичную организацию среди учащейся молодежи ОО «БРСМ» «Школьный марафон»
Белорусский республиканский союз молодежи — это дружная команда творческих, неординарных и активных ребят. Они стремятся сделать свою жизнь и жизнь своих сверстников ярче и веселее. Придумывают проекты, акции, фестивали, которые объединяют молодежь со всех уголков страны, готовых делать добрые дела на благо родного города, области и страны.
А как привлечь новых ребят в ряды ОО «БРСМ» и необычно рассказать о деятельности молодежного союза, показали участники регионального этапа конкурса на лучшую первичную организацию среди учащейся молодежи Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» «Школьный марафон», посвященного Году науки, который прошел на базе УО «Полоцкая государственная гимназия №1 им.Ф.Скорины». В нем приняли участие победители районных этапов Верхнедвинского, Полоцкого и Россонского районов. За победу и путевку на областной этап конкурса боролись пять команд. Честь древней полоцкой земли защищали ПО ОО «БРСМ» ПГГ №1, СШ №18 и СШ №15.
Ребятам предстояло пройти несколько испытаний. Традиционно первым стал конкурс-приветствие. Каждая первичка постаралась за пять минут рассказать о себе, своей деятельности и оригинально представить каждого члена команды. Ребята стремились наглядно продемонстрировать все, чем живет первичка их школы. И у них это вышло отлично.
Следующее испытание сложнее, здесь нужно было показать взаимосвязь в системе «педагог-ребенок». Непростая задача, но команды-участницы и с этим заданием справились. Пели вместе с учителями, танцевали, проникновенно читали стихи.
А последний конкурс, пожалуй, был самым интересным. Командам предстояло презентовать на сцене одно из белорусских литературных произведений. Девчонки и парни так заинтриговали присутствующих, что хотелось сразу встать и бежать в библиотеку за книгой, о которой рассказали команды.
И как же среди таких замечательных ребят выбрать лучших? Задача сложная, но строгому жюри все под силу.
Первое место завоевала наша ПГГ №1, совсем немного отстала СШ №18 и оказалась на втором месте.
ПО ОО «БРСМ» Полоцкой государственной гимназии №1 им. Ф.Скорины получила Кубок и путевку на областной этап конкурса.
Желаем нашим ребятам удачи!