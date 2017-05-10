В Полоцке прошел регионального этапа конкурса на лучшую первичную организацию среди учащейся молодежи ОО «БРСМ» «Школьный марафон»

Белорусский республиканский союз молодежи — это дружная команда творческих, неординарных и активных ребят. Они стремятся сделать свою жизнь и жизнь своих сверстников ярче и веселее. Придумывают проекты, акции, фестивали, которые объединяют молодежь со всех уголков страны, готовых делать добрые дела на благо родного города, области и страны.

А как привлечь новых ребят в ряды ОО «БРСМ» и необычно рассказать о деятельности молодежного союза, показали участники регионального этапа конкурса на лучшую первичную организацию среди учащейся молодежи Общественного объединения «Белорусский республикан­ский союз молодежи» «Школьный марафон», посвященного Году науки, который прошел на базе УО «Полоцкая государственная гимназия №1 им.Ф.Скорины». В нем приняли участие победители районных этапов Верхнедвинского, Полоцкого и Россонского районов. За победу и путевку на областной этап конкурса боролись пять команд. Честь древней полоцкой земли защищали ПО ОО «БРСМ» ПГГ №1, СШ №18 и СШ №15.



Ребятам предстояло пройти несколько испытаний. Традиционно первым стал конкурс-приветствие. Каждая первичка постаралась за пять минут рассказать о себе, своей деятельности и оригинально представить каждого члена команды. Ребята стремились наглядно продемонстрировать все, чем живет первичка их школы. И у них это вышло отлично.



Следующее испытание сложнее, здесь нужно было показать взаимосвязь в системе «педагог-ребенок». Непростая задача, но команды-участницы и с этим заданием справились. Пели вместе с учителями, танцевали, проникновенно читали стихи.



А последний конкурс, пожалуй, был самым интересным. Командам предстояло презентовать на сцене одно из белорусских литературных произведений. Девчонки и парни так заинтриговали присутствующих, что хотелось сразу встать и бежать в библиотеку за книгой, о которой рассказали команды.

И как же среди таких замечательных ребят выбрать лучших? Задача сложная, но строгому жюри все под силу.

Первое место завоевала наша ПГГ №1, совсем немного отстала СШ №18 и оказалась на втором месте.



ПО ОО «БРСМ» Полоцкой государственной гимназии №1 им. Ф.Скорины получила Кубок и путевку на областной этап конкурса.

Желаем нашим ребятам удачи!