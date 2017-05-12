Семейная летописьполочан Владимира и Татьяны Герасимовых насчитывает почти двадцать лет.

Семейная летопись Владимира и Татьяны Герасимовых насчитывает почти двадцать лет. Это время наполнено разными событиями и порой непростыми жизненными ситуациями, которые не раз проверяли на прочность их семейный союз. Но любые испытания нипочем, когда в сердце живет любовь.

И сегодня Владимир и Татьяна с улыбкой вспоминают свое случайное и такое счастливое знакомство, словно это было вчера. Ему 21, ей 18 — вся жизнь впереди! Но уже с первых дней молодых романтиков связывало нечто большее, чем просто увлечение. Решение создать семью пришло быстро. Серьезные намерения отправиться в ЗАГС понимали и родители, а потому всячески поддерживали на первых порах новобрачных.

Вскоре родился первенец Влад. Безмерное счастье и большая ответственность стала первым испытанием для молодых родителей. Несмотря на занятость на службе, Владимир, ко­торый в то время был сотрудником органов МВД, всегда торопился в семью. «Друзья, увлечения ото­шли на второй план, — признается наш герой. — Только моя семья! Главное, чтобы меня дома с улыбкой встречала любимая жена». Татьяна понимает, что в первую очередь ее предназначение — семья. Дома должно быть тепло и уютно, она должна быть помощницей мужу, хорошей матерью детям.

Рождение второго сына Артёма прибавило радост­ных забот, а также стало мощным стимулом для обретения собственного жилья. В новом микрорайоне «Аэропорт» по­строили просторную квартиру.

Владимир сменил работу — стал водителем и вместе с женой организовал небольшой семейный бизнес.

Мальчишки подрастали, радуя родителей успехами. Казалось, — вот оно счастье! Но оно еще многократно увеличилось с рождением долгожданной доченьки. Полугодовалая София — главная радость и отрада всех домочадцев. Чета Герасимовых не скрывает, что, став родителями в третий раз, они сразу на несколько лет помолодели в душе. И стали еще ближе друг другу.

Говоря о залоге семейного благополучия, Татьяна признается, что каждая женщина хочет быть любимой и счастливой. Чтобы родные и близкие были здоровы и успешны. Чтобы дом был полной чашей и в нем звучал детский смех. Владимир, в свою очередь, добавляет: невозможно построить крепкую семью без взаимного уважения и доверия.

У большой дружной семьи Герасимовых есть своя традиция: обязательно замечать и отмечать успехи каждого. По праздникам же все обязательно собираются за одним столом и радуют друг друга подарками. День свадьбы, когда много лет назад родилась их семья, также особый.

Все с удовольствием пересматривают свадебные видео, фотографии, вместе вспоминая счастливые мгновения. И пирог по случаю Дня семьи традиционно будут печь также все вместе…