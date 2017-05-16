Если в охране не нуждаюсь?
«Я являюсь членом ГСК «Южный». Имею на гараж технический паспорт, но машина в нем не стоит. Свет к гаражу не подключен. Как пенсионер, я освобожден от налогов на землю и недвижимость. В охране пустого гаража не нуждаюсь, но взнос на эти цели с меня берут ежемесячно. Какой выход?»
В.И.
Как проинформировал управляющий делами Полоцкого райисполкома С.А.Труханов, в соответствии со ст. 211 Гражданского кодекса Республики Беларусь собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательством. Право собственности членов кооператива на построенные на территории гаражного кооператива гаражи возникает с даты госрегистрации в установленном порядке этого права.
Порядок создания и деятельности гаражных кооперативов регламентируется законодательством Беларуси, «Положением о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. №43 (ред. от 17.11.2016 г.) «О деятельности организаций застройщиков, гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок» (далее Положение) и уставом кооператива.
В соответствии с п. 59 Положения для обеспечения деятельности кооператива его члены уплачивают вступительный, паевой, членский, целевой и дополнительный взносы. Членский взнос — это денежные средства, периодически вносимые членом кооператива на цели, связанные с осуществлением деятельности кооператива, в том числе на оплату труда штатных работников, вознаграждение членов правления, членов ревизионной комиссии (ревизора) и другие нужды кооператива.
Высшим органом управления кооператива является общее собрание. Согласно п.43 Положения к исключительной компетенции общего собрания относится решение таких вопросов, как:
— установление размеров и сроков внесения вступительных, паевых, членских, целевых и дополнительных взносов; установление размеров пени за несвоевременное внесение взносов и изменение сроков внесения взносов отдельными членами кооператива по уважительным причинам; утверждение сметы расходов на содержание аппарата управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива, определяемой в соответствии с законодательством, а также форм и систем оплаты труда, мер социальной защиты работников; уставом кооператива могут быть предусмотрены иные вопросы, рассмотрение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания. Предусмотрена обязанность члена кооператива своевременно вносить взносы в соответствии с Положением, уставом и решениями общего собрания (собрания уполномоченных).
За несвоевременное внесение взносов члены кооператива уплачивают пеню в размере, установленном общим собранием (собранием уполномоченных).
Разногласия рассматриваются правлением, общим собранием (собранием уполномоченных), а споры по этим вопросам — судом.
В случае прекращения членства в кооперативе членские взносы не начисляются.
Основаниями для прекращения членства в кооперативе являются: прекращение права собственности члена кооператива на гараж; добровольный выход члена кооператива из данной организации; исключение из членов кооператива и т.д.
Поскольку гаражный кооператив является собственником общего недвижимого имущества (объектов общего пользования), созданного за счет вступительных и иных взносов его членов, а также приобретенного в процессе осуществления своей деятельности, добровольно выбывшие или исключенные из кооператива лица обязаны заключить с кооперативом договор о порядке пользования объектами общего пользования кооператива.
Размер платы за пользование объектами общего пользования кооператива не может быть ниже размера членских взносов члена кооператива, увеличенного в 2 раза.
Согласно ст.210 Гражданского кодекса собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству, общественной пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие прав и защищаемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, а также распоряжаться им иным образом.