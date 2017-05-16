Если в охране не нуждаюсь?

«Я являюсь членом ГСК «Южный». Имею на гараж техниче­ский паспорт, но машина в нем не стоит. Свет к гаражу не подключен. Как пенсионер, я освобожден от налогов на землю и недвижимость. В охране пустого гаража не нуждаюсь, но взнос на эти цели с меня берут ежемесячно. Какой выход?»

В.И.

Как проинформировал управ­ляющий делами Полоцкого райисполкома С.А.Труханов, в соответствии со ст. 211 Граждан­ского кодекса Республики Беларусь собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имуще­ства, если иное не преду­смотрено законодательством. Право собст­венности членов кооператива на построенные на территории гаражного кооператива гаражи возникает с даты госреги­страции в установленном порядке этого права.

Порядок создания и деятельности гаражных кооперативов регламентируется законодательством Беларуси, «Положением о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. №43 (ред. от 17.11.2016 г.) «О деятельности организаций застройщиков, гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок» (далее Положение) и уставом кооператива.

В соответствии с п. 59 Положения для обеспечения деятельности кооператива его члены уплачивают вступительный, паевой, членский, целевой и дополнительный взносы. Членский взнос — это денежные средства, периодически вносимые членом кооператива на цели, связанные с осуществлением деятельности кооператива, в том числе на оплату труда штатных работников, вознаграждение членов правления, членов ревизионной комиссии (ревизора) и другие нужды кооператива.

Высшим органом управления кооператива является общее со­б­рание. Согласно п.43 Положения к исключительной компетенции общего собрания относится решение таких вопросов, как:

— установление размеров и сроков внесения вступительных, паевых, членских, целевых и дополнительных взносов; установление размеров пени за несвоевременное внесение взносов и изменение сроков внесения взносов отдельными членами кооператива по уважительным причинам; утверждение сметы расходов на содержание аппарата управления и контроля за финансово-хозяй­ственной деятельностью кооператива, определяемой в соответ­ствии с законодательством, а также форм и систем оплаты труда, мер социальной защиты работников; уставом кооператива могут быть предусмотрены иные вопросы, рассмотрение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания. Предусмотрена обязанность члена кооператива своевременно вносить взносы в соответствии с Положением, уставом и решениями общего собрания (собрания уполномоченных).

За несвоевременное внесение взносов члены кооператива уплачивают пеню в размере, установленном общим собранием (собранием уполномоченных).

Разногласия рассматриваются правлением, общим собранием (собранием уполномоченных), а споры по этим вопросам — судом.

В случае прекращения член­ства в кооперативе членские взносы не начисляются.

Основаниями для прекращения членства в кооперативе являются: прекращение права собст­венности члена кооператива на гараж; добровольный выход члена кооператива из данной организации; исключение из членов кооператива и т.д.

Поскольку гаражный коопера­тив является собственником общего недвижимого имущества (объектов общего пользования), созданного за счет вступительных и иных взносов его членов, а также приобретенного в процессе осуществления своей деятельности, добровольно выбывшие или исключенные из кооператива лица обязаны заключить с кооперативом договор о порядке пользования объектами общего пользования кооператива.

Размер платы за пользование объектами общего пользования кооператива не может быть ниже размера членских взносов члена кооператива, увеличенного в 2 раза.

Согласно ст.210 Гражданского кодекса собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству, общественной пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие прав и защищаемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, а также распоряжаться им иным образом.