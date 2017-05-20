Останется шли комната?

Е.В.Воронцова просил­а проконсультировать по следующему вопросу: «Моя дочь с зятем живут в общежитии от его работы. Если его призовут в армию, останется ли за ним закрепленной комната, пока он служит? Что говорит об этом закон?»

Как проинформировал и.о. военного комиссара Полоцкого, Россонского районов и г.Новополоцка О.В.Пшеничный, при призыве на срочную военную службу трудовой договор по месту работы гражда­нина расторгается по пункту 1 статьи 44 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее ТКРБ), при этом ему предоставляются гарантии в виде выходного пособия на осно­вании статей 340 и 48 ТКРБ. Пра­вовые осно­вы обеспечения граждан жилыми помещениями и выселение из жилых помещений определены Жилищным кодексом Ре­спублики Беларусь (далее Кодекс).

Так, пунк­том 1 статьи 119 Кодекса определено, что обще­жи­тие — жилой дом, специ­ально по­строенный или переоборудованный для про­живания граждан на период их работы, учебы, и в соответ­ствии с пунктом 1 статьи 93 Кодекса работники, прекратившие трудовые (служебные) отношения с организацией, предоставившей жилое помещение государствен­ного жилищного фонда в общежитии, в случае отказа освободить жилое помещение подлежат выселению из него со всеми гражда­нами, проживающими совместно с ними, в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.

Также после прохождения срочной военной службы гражданину, выбывшему из жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии в связи с прохождением военной службы, жилое помещение государственного жилищного фонда в общежитии будет предоставлено вне очереди в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 статьи 120 Кодекса.