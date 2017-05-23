На XXXIII Международном фестивале «Театральные дни во Фридрихсхафене» Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь театр «Арт» Полоцкого гос­университета со спектаклем «Вперёд, Котёнок!» стал обладателем Гран-при.

На XXXIII Международном фестивале «Театральные дни во Фридрихсхафене» Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь театр «Арт» Полоцкого гос­университета со спектаклем «Вперёд, Котёнок!» стал обладателем Гран-при.

Как рассказала руководитель театра Анна Шелепова, театр «Арт» в Германии побывал впервые, хотя география выступлений коллектива достаточно обширна — Эстония, Литва, Латвия, Украина, Венгрия и, конечно, Беларусь. Инициатором приглашения на фестиваль во Фридрихсхафен выступило Общество дружбы Полоцка и Фридрихсхафена «Фройндескрайс», профинансировав проживание, питание артистов и частично оплатив дорожные расходы.

Фестиваль «Театральные дни во Фридрихсхафене» — один из самых престижных фестивалей Европы, и уровень спектаклей там очень высокий.

И организаторы не делали на нас никаких ставок, более того, — надеялись, что мы не сильно понизим уровень их фестиваля (смеется). И то, что мы стали обладателями Гран-при, — это просто замечательно. Мы не подвели тех людей, которые сделали все, чтобы мы приехали. Жюри — представители театральных сообществ из Германии, Австрии и Швейцарии.

Несмотря на то, что наш театральный коллектив играл на русском языке, у зрителей не возникло трудностей с пониманием пьесы: были подготовлены программки на немецком языке с кратким содержанием, а еще были титры на английском. Перевод пьесы прислал автор, драматург из Санкт-Петербурга Андрей Зинчук, именно он в числе первых и узнал из полученной СМС о высокой награде. И это уже третье Гран-при пьесы «Вперёд, Котёнок!».

Спектакль во Фридрихсхафене удался, и пьеса нашла отклик в сердцах зрителей, которые одарили актеров шквалом аплодисментов.

А после спектакля о постановке было написано в немецкой прессе, и во всех публикациях отмечалось, что актеры театра «Арт» играли настолько точно, ярко и эмоционально, что все было понятно без слов.Руководитель театра отмечает, что немецкие друзья позаботились о том, чтобы программа пребывания театрального коллектива во Фридрихсхафене была насыщенной и разнообразной. Была организована экскурсия по городу, поездка в австрийские Альпы, встреча с членами общества «Фройндескрайс», с заместителем мэра города и многое другое. «Хочется сказать огромное спасибо председателям общественной организации «Фройндескрайс-Полоцк» Хуберту Вайсу и Эльвире Мюллер, а также Хелене Кольоффель, Вильгельму Мюллеру и заместителю мэра по социальным во­просам и культуре Андреасу Кёстеру за радушный прием, — говорит Анна Шелепова. — Те впечатления и эмоции, которые мы привезли из Фридрихсхафена, останутся в нашем сердце и будут нас согревать».

.