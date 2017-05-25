Полоцкая исполнительная власть, заботясь о комфорте горожан, настраивает все субъекты хозяйствования потрудиться как следует, наводя порядок в родном городе.

Бытие определяет… настроение! Поэтому тема благоустройства будет актуальной во все времена. И полоцкая исполнительная власть, заботясь о комфорте горожан, настраивает все субъекты хозяйствования потрудиться как следует, наводя порядок в родном городе.

…Солнечный май высветил все уголки нашего Полоцка, заглянул во все дворы. В эти погожие деньки жизнь буквально кипит по­всюду. В летних кафе уже полно посетителей. Многие из этих объектов общепита заметно обновляются, преображаясь к новому сезону.

В сквере на проспекте Франциска Скорины, где работники КУП «ЖКХ г.Полоцка» на днях покрасили лавочки, количество родителей с малышами и неспешно прогуливающихся парочек выросло в разы — и в будни, и по выходным. Тем более что уже второй год подряд по субботам гулять здесь не просто приятно, но и очень интересно: уличные проекты ремесленников, музыкантов и литераторов приглашают всех желающих окунуться в увлекательный мир творчества. А во дворах многоэтажек не стихает веселый гомон мест­ной ребятни.



Вот кому настоящее раздолье в хорошую погоду! Хочешь — гоняй на самокате или велосипеде. Кстати, велосипедную дорожку на проспекте в целях безопасности и приучения водителей к дисциплине снова оградили от проезжей части бетонными разделителями. Хочешь — играй в песочнице, строя замки и «выпекая» песочные куличики; хочешь — развлекайся на качелях, вертушках и всевозможных лесенках, а хочешь — качай мышцы на турнике или брусьях, благо, на многих дворовых территориях города есть эти спортивные сооружения. Детские площадки — центр уличной вселенной для маленьких жителей многоквартирных домов, с помощью которого они познают мир, учатся общаться со сверстниками, а еще — заботиться о своей малой родине — так, как это делают взрослые.



На большинстве дворовых территорий в разных микрорайонах города очевидны результаты работы трудовых коллективов во время республиканского субботника 22 апреля и после него, когда перестали лить дожди. Это отмечают и руководители рабочих групп, созданных по решению райисполкома и курирующих состояние городских территорий. На заседании рабочих групп, которое прошло 17 мая в Полоцком райисполкоме, в числе рассмотренных вопросов, был и вопрос о состоянии детских площадок.

Информация о результатах их обхода, сопровождаемая фотоотчетами, наглядно продемонстрировала положение дел и итоги работы организаций, за которыми закреплена та или иная дворовая территория. Есть много других адресов, где почув­ствовалась хозяйская рука, и много других трудовых коллективов, которые также ответственно подошли к решению вопросов благоустройства закрепленных за ними дворовых территорий, обеспечивая хорошее настроение жильцам. Внимание и забота не требуют больших вложений, но по-прежнему ценятся очень и очень дорого!

Радуют глаз восстановленные скамейки, турники, отремонтированные песочницы, покрашенное детское игровое оборудование. С душой подошли к порученному делу работники филиала Полоцкий хлебозавод ОАО «Витебск­хлебпром», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», предприятия «Полоцклес» — филиала ОАО «Мостовдрев», ГЛХУ «Полоцкий лесхоз», за которыми закреплены дворовые территории в микрорайоне «Мариненко» . ООО «Полоцкая бумажная компания» во дворе по ул.6-й Гвардейской Армии, 15, не просто выполнило намеченный объем работ, но и по собственной инициативе установило новую песочницу. О детворе жителей домов 9, 9а, 11 по проспекту Машерова (фото 5) позаботилось УП «Полоцкводоканал»; на дет­ской площадке по проспекту Иоанна Зодчего, 4б, достойно потрудились представители ЧПУП «НараСтрой». Во дворах центральной части города тоже заметны добрые перемены. На детской площадке, обустроенной на дворовых территориях сразу нескольких домов, за гостиницей (фото 1, 2), с удовольствием отдыхают и дети, и взрослые. Бабушки вяжут в теньке на обновленных лавочках, а дети развлекаются на игровой площадке, которую доверили заботам УП «Полоцкгазстрой».