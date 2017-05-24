СКМ «ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!» ПРОЙДЕТ В РЕСПУБЛИКЕ С 25 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ

Летние каникулы у школьников уже не за горами. Традиционно накануне начала каникул ГАИ проводит республиканское комплексное мероприятие «Внимание — дети!». Основная цель — профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Напоминаем водителям, что в эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, чтобы привлечь внимание детей и всех участников дорожного движения.

Во время мероприятия отдел ГАИ Полоцкого РОВД перейдет на усиленный вариант несения службы