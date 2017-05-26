Белорусские ученые разрабатывают новые тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови больных сахарным диабетом, используя наноструктурированные элементы.

Белорусские ученые разрабатывают новые тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови больных сахарным диабетом, используя наноструктурированные элементы. Новые тест-полоски будут обладать повышенной операционной стабильностью и чувствительностью по сравнению с теми, которые выпускаются сейчас, что даст возможность повысить качество проводимого анализа.

Работа ведется совместно с ОАО «Минский НИИ радиоматериалов», Институт микробиологии НАН Беларуси уже давно занимается производством фермента глюкозооксидазы, который является ключевым индикаторным элементом тест-полосок. Сами тест-полоски и глюкометры производит ОАО «Минский НИИ радиоматериалов».

С помощью этих приборов больные сахарным диабетом могут постоянно контролировать уровень сахара в крови, что необходимо для рациональной инсулинотерапии. «Глюкометры и тест-полоски, которые сейчас производятся, не уступают по своим характеристикам импорт­ным аналогам. Тем не менее, мы приступили к разработке новых тест-полосок, чтобы тест-системы оставались конкуренто­способными, востребованными и больным было удобно ими пользоваться», — отметила ведущий научный сотрудник Татьяна Семашко.

Предыдущая разработка ученых Института микробиологии НАН Беларуси по совершенствованию производства ферментного препарата для тест-полосок была высоко оценена экспертами и вошла в топ-10 результатов НАН Беларуси за 2016 год.

БЕЛТА.