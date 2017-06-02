КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В прокуратуре Полоцкого района проведено очередное заседание координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. Председательствовал на совещании прокурор Полоцкого района С.А.Трошко.
В рамках первого вопроса была рассмотрена деятельность структурных подразделений Полоцкого районного отдела внутренних дел, советов общественных пунктов охраны правопорядка по исполнению Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», а также деятельность средних специальных и профессиональнотехнических учебных заведений района по вопросу профилактики противоправного поведения со стороны детей и молодежи.а повестку совещания выносилось два вопроса: о результатах проверки полноты реализации субъектами профилактики Полоцкого района мер индивидуальной профилактики правонарушений и об исполнении в Полоцком районе законодательства о предупреждении пожаров и гибели людей на них.
Актуальность вопроса была обусловлена усложнившейся криминогенной обстановкой на территории Полоцкого района по некоторым направлениям, в частности, ростом тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, краж, угонов автомобилей.
По результатам рассмотрения первого вопроса был принят ряд организационных и практических мероприятий, направленных на улучшение деятельности по профилактике правонарушений на территории Полоцкого района как со стороны взрослого населения, так и со стороны несовершеннолетних
жителей.
Рассмотрение второго вопроса повестки совещания было вызвано необходимостью скоординировать работу всех заинтересованных субъектов в вопросе минимизации пожаров на территории Полоцкого района, свести к минимуму гибель граждан на них.
Отмечалась недостаточная работа по профилактике пожаров со стороны работников коммунального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство города Полоцка», а также председателей сельских исполнительных комитетов Полоцкого района.
По результатам рассмотрения данного вопроса указанным субъектам, а также иным причастным субъектам был дан ряд указаний по улучшению их профилактического воздействия на состояние пожаробезопасности Полоцкого района.
Виталий Потанейко,
старший помощник прокурора Полоцкого района