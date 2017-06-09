11 июня вновь приглашает гостей незабываемая «Заозерская березуха-2017». (Программа)
«Заозерская березуха-2017» второй сезон!
Праздник народного мастерства, сельской обрядности, традиционных знаний и добрососедства . Заозерье — столица березового сока, богатейших лесных даров, чистейших озёр и приветливых людей — приглашает в гости!!!
11 июня в 12.00
В программе:
• Театрализованное открытие праздника
«ЛЕГЕНДЫ ЗАОЗЕРЬЯ».
• Концертная программа «Народный шансон» с участием творческих коллективов и исполнителей Полоцкого района.
• «ДЕНЬ СОСЕДА» — конкурс народного творчества и юмора.
• «КАРНАВАЛ ДЕРЕВЕНСКИХ УЛОЧЕК» — костюмированное шествие жителей агрогородка.
• «ДЕНЬ СВАДЕБНЫХ ТРАДИЦИЙ» — он-лайн репетиция церемонии бракосочетания для всех желающих.
• Конкурсно-игровая программа
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ФИТНЕС-ДРОМ»:
— «Деревенский скалодром» — ходьба на берёзовых ходулях,
— чемпионат «Битва на подушках»,
— этнозарядка в народном стиле (с лопатой, тяпкой и т.д.).
— традиционная «Берёзовый батл» — битва берёзовыми вениками,
— командный летний КЁРЛИНГ с банными тазиками.
• ЭТНО-КВЕСТ — каждый желающий сможет проявить себя в знаниях белорусской культуры, народных обрядов, игр и забав.
• Подкрепиться и утолить жажду вам помогут на площадках:
— «McDonald’s-по-ЗАОЗЕРСКИ — выставка деревенской выпечки;
— «Деревенский фуд-корт»;
— Безалкогольный бар «Берёзовый фреш».
— Праздничное угощение «ЗАОЗЕРСКАЯ ГЛАЗУНЬЯ»
и «ЗАОЗЕРСКАЯ УШИЦА»
А также:
• Фото с ЛЕДИ-ФУРШЕТ.
• Площадка «Сельский релакс».
• Выставка разнообразных оберегов.