11 июня вновь приглашает гостей незабываемая «Заозерская березуха-2017». (Программа)

«Заозерская березуха-2017» второй сезон!

Праздник народного мастерства, сельской обрядности, традиционных знаний и добрососедства . Заозерье — столица березового сока, богатейших лесных даров, чистейших озёр и приветливых людей — приглашает в гости!!!

11 июня в 12.00

В программе:

• Театрализованное открытие праздника

«ЛЕГЕНДЫ ЗАОЗЕРЬЯ».

• Концертная программа «Народный шансон» с участием творческих коллективов и исполнителей Полоцкого района.

• «ДЕНЬ СОСЕДА» — конкурс народного творчества и юмора.

• «КАРНАВАЛ ДЕРЕВЕНСКИХ УЛОЧЕК» — костюмированное шествие жителей агрогородка.

• «ДЕНЬ СВАДЕБНЫХ ТРАДИЦИЙ» — он-лайн репетиция церемонии бракосочетания для всех желающих.

• Конкурсно-игровая программа

«ДЕРЕВЕНСКИЙ ФИТНЕС-ДРОМ»:

— «Деревенский скалодром» — ходьба на берёзовых ходулях,

— чемпионат «Битва на подушках»,

— этнозарядка в народном стиле (с лопатой, тяпкой и т.д.).

— традиционная «Берёзовый батл» — битва берёзовыми вениками,

— командный летний КЁРЛИНГ с банными тазиками.

• ЭТНО-КВЕСТ — каждый желающий сможет проявить себя в знаниях белорусской культуры, народных обрядов, игр и забав.

• Подкрепиться и утолить жажду вам помогут на площадках:

— «McDonald’s-по-ЗАОЗЕРСКИ — выставка деревенской выпечки;

— «Деревенский фуд-корт»;

— Безалкогольный бар «Берёзовый фреш».

— Праздничное угощение «ЗАОЗЕРСКАЯ ГЛАЗУНЬЯ»

и «ЗАОЗЕРСКАЯ УШИЦА»

А также:

• Фото с ЛЕДИ-ФУРШЕТ.

• Площадка «Сельский релакс».

• Выставка разнообразных оберегов.