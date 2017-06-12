11 июня в Полоцком районе отшумел веселый праздник «Заозерская березуха-2017»
«Заозерская березуха-2017» — второй сезон!
В воскресенье, 11 июня, весело, с размахом, прошел праздник «Березуха» в агрогородке Заозерье Гомельского сельсовета.
Все гости проходили через «Березовые ворота», очищая мысли и сердце от наносного и недоброго, ведь береза – это магическое дерево.
Территорией праздника стала площадка, расположенная в тени берез и лип, которая напоминала сказочный веселый улей, в котором кипела жизнь.
Здесь проходили выставка творческих работ детей и взрослых, увлекательные конкурсы, работали фитобар и бар «Березовый креш», а также силами творческих работников Заозерского СДК и их коллег был подготовлен замечательный концерт.
Главной героиней праздника была береза: из ее веток женщины сплели венки на голову, прошла шуточная битва березовыми вениками.
Завершился праздник дегустацией вкуснейших «Заозерской ушицы» и «Заозерской глазуньи», приготовленными на свежем воздухе.
Какой была «Березуха-2017»? Веселой, интересной и вкусной!
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