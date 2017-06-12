11 июня в Полоцком районе отшумел веселый праздник «Заозерская березуха-2017»

«Заозерская березуха-2017» — второй сезон!

В воскресенье, 11 июня, весело, с размахом, прошел праздник «Березуха» в агрогородке Заозерье Гомельского сельсовета.





Все гости проходили через «Березовые ворота», очищая мысли и сердце от наносного и недоброго, ведь береза – это магическое дерево.

Территорией праздника стала площадка, расположенная в тени берез и лип, которая напоминала сказочный веселый улей, в котором кипела жизнь.

Здесь проходили выставка творческих работ детей и взрослых, увлекательные конкурсы, работали фитобар и бар «Березовый креш», а также силами творческих работников Заозерского СДК и их коллег был подготовлен замечательный концерт.

Главной героиней праздника была береза: из ее веток женщины сплели венки на голову, прошла шуточная битва березовыми вениками.

Завершился праздник дегустацией вкуснейших «Заозерской ушицы» и «Заозерской глазуньи», приготовленными на свежем воздухе.

Какой была «Березуха-2017»? Веселой, интересной и вкусной!

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