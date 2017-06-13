В Полоцке открылся веревочный городок

Знаменательное событие, а именно — официальное открытие первого в Полоцке веревочного городка для взрослых и детей — состоялось в отделе туризма, крае­ведения и экскурсий ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи», расположенном по улице Вологина, 1а (микрорайон «Боровуха-2»).

Присутствующая на мероприятии детвора ликовала: наконец-то в городе появилось место, где можно проверить на прочность силу духа и мышцы, развлечься, почувствовать себя альпинистом, скалолазом, даже — человеком-пауком, а в общем, — настоящим суперменом. По мнению мальчишек и девчонок, веревочный городок открылся очень вовремя — как раз накануне самых длинных каникул.



Присутствующие на событии представители Полоцкого райисполкома — первый заместитель председателя, председатель ОО прогрессивного развития «Полоцкий центр местных инициатив» Сергей Лейченко, заместитель председателя Пётр Петкевич, начальник отдела образования, спорта и туризма Ирина Дроздова — выражали уверенность, что построенная на высоте дорожка здоровья будет востребована горожанами и жителями Полоцкого района разных возрастов. Почему бы родителям, которые приведут развлечься своих малышей, не попробовать самим пройти взрослую полосу препятствий? Кстати, накануне новый объект во время спартакиады испытали депутаты Полоцкого райсовета, причем, на высоту подни­мались как мужчины, так и женщины. А потом дружно делились непередаваемыми эмоциями, испытанными во время спуска по вертикальной лестнице!



Препятствия городка смонтированы на рядом стоящих деревьях, деревянные площадки и элементы предварительно прошли техническую сушку и специальную обработку. Маршруты разделены по уровню сложности. Взрослая полоса включает 14 этапов — лестницы для подъема и спуска, бревнышки, зиг-заг, троллей, качели, сетку вертикальную, стремена и другие. Для ребятишек смонти­рованы горизонтальная лестница, комбинированный этап, бревно, гусеница и троллей. На протяжении маршрута человек находится на высоте, но его безопасности ничего не угрожает. Для детей и взрослых предусмотрена надежная страховка (обвязка, карабины, каски). Детскую дистанцию можно проходить уже с 5-ти лет, а на взрослую допускаются все желающие, чей рост не ниже 150 см. Веревочный городок будет эксплуатироваться с апреля по ноябрь, развлечься могут все желающие за символическую плату.

Справочно

Веревочная трасса в г.Полоцке построена в рамках проекта ЕС-ООН «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («Белмед»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. В начале 2016 года программа развития ООН объявила конкурс местных инициатив «Будь здоров!», направленных на продвижение здорового образа жизни и профилактику не­инфекционных заболеваний на местном уровне.



Полочане предложили инициативу «В погоню за здоровьем!», которая призвана содействовать развитию и успешной жизнедеятельности населения посредством внедрения инновационных направлений активного отдыха и проведения агитационной кампании по привлечению жителей Полоцка и Полоцкого района к здоровому образу жизни через совместную деятельность государственных и коммерческих структур, общественности и местных СМИ, и вошли в число победителей.

Инициатива «В погоню за здоровьем!», кроме создания веревочного городка, предусматривает разработку сети троп для скандинавской и лыжной ходьбы и площадок для воркаута, массовые мероприятия здорового образа жизни.



«Вот бы прийти сюда в выходной всей семьей!», «А если попробовать проходить трассу, соревнуясь на скорость с приятелями?», «Было бы здорово провести в веревочном городке день рождения», — высказывали свои пожелания в отношении нового объекта первые посетители. Инструкторы показали мастер-класс по правильному прохождению этапов веревочного городка, а затем предложили смельчакам подняться на высоту. Уже с того момента, когда на подростков и самых смелых девочек надели страховочное снаряжение, они уже испытали удовольствие от предвкушения чего-то нового… И их надежды оправдались сполна!