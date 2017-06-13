Магазин «Домашний» обещает еще большее снижение цен с 15 июня.

Относительно недавно в нашем городе на месте бывшего «Мартина» по ул.Зыгина, 81в, открылся супермаркет «Домашний». Магазин сетевой, но в Полоцке он первый и пока единственный.

Сеть «Домашний» молодая, активно развивающаяся, магазин для города новый. Жители ближайших районов с нетерпением ждали нового арендатора торгового объекта. В день открытия магазин порадовал своими акциями, скидками и хорошим ассортиментом.

И вот сейчас супермаркет «Домашний» объявляет о переходе на новый формат — дискаунтер. Магазин обещает еще большее снижение цен с 15 июня.

Мы пообщались с представителями сети «Домашний» и выяснили, что вызвало такое решение и в чем грядут перемены для покупателя.

— Какие изменения произойдут с 15 июня в магазине?

— Мы снижаем торговые надбавки по всем категориям товаров, — отмечает руково­дитель отдела маркетинга Юрий Заболотный. — Простыми словами, мы снижаем цены на все. Причем эта мера не временная, а постоянная. Разумеется, в связи с этим мы уже не сможем предоставлять дополнительные скидки отдельным категориям покупателей, которые действовали в нашем магазине ранее: сотрудникам градообразующих предприятий, автомобилистам, социально незащищенным гражданам. У нас просто будут установлены минимальные надбавки и, соответ­ственно, низкие цены для всех покупателей на постоянной основе.

— С чем связано такое решение?

— С момента открытия магазина мы внимательно наблюдали за своими покупателями, изучали их мнения о проводимых акциях, скидках, ассортименте и магазине в целом. Изучали, кто к нам ходит, за чем ходит, как часто ходит. Проанализировав покупательское поведение, поняли, что покупателю нужны не дополнительные «плюшки», а хорошие цены и выгода здесь и сейчас. Мы — молодая, активная и гибкая сеть, стремимся быть максимально близкими и открытыми для своих покупателей и всегда стараемся оперативно реагировать на их запросы. По­этому было принято решение стать максимально доступными для своего покупателя. Без ущерба качеству.

— Какие перемены ждут покупателей?

— Одни выгоды, — улыбается Юрий. — Покупатель почув­ствует разницу только на сумме своей покупке (в сторону уменьшения, естественно). Ассортимент, качество представленных в магазине товаров останется неизменным.