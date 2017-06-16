Реконструкция Полоцкого Софийского собора вступила в завершающую стадию
16.06.2017   //   Автор:   //   На контроле у власти   //   Нет комментариев   //   42 Views

В городе продолжается ремонт и реконструкция многих объектов. В их числе — памятник архитектуры XI-XVIII веков Софийский собор.

Как утверждают специалисты, это уникальный храм среди немногих одноименных православных святынь Европы, один из самых ранних в Древней Руси и первый каменный на территории Беларуси. Возведенный в середине XI века в византийском стиле храм был освящен во имя Святой Софии и до нашего времени сохранился в значительно измененном виде.


В настоящее время интенсивно идут работы по реконструкции собора. Заказчиком проекта выступает Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник, генеральным подрядчиком — КУППСП «Полоцксельстрой». Как пояснил Игорь Синица, начальник отдела технадзора КУП «Управление капитального строительства г.Полоцка» (данное предприятие выступает инженерной организацией), реконструкция Софийского собора вступила в завершающую стадию. Внутри ведутся пусконаладочные работы новой вентиляционной системы, а снаружи строители готовят фасад под покраску.

 

Оксана Шуйская
Автор:

Редактор отдела экономики. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

Оставить комментарий