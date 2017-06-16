Реконструкция Полоцкого Софийского собора вступила в завершающую стадию

В городе продолжается ремонт и реконструкция многих объектов. В их числе — памятник архитектуры XI-XVIII веков Софийский собор.

Как утверждают специалисты, это уникальный храм среди немногих одноименных православных святынь Европы, один из самых ранних в Древней Руси и первый каменный на территории Беларуси. Возведенный в середине XI века в византийском стиле храм был освящен во имя Святой Софии и до нашего времени сохранился в значительно измененном виде.



В настоящее время интенсивно идут работы по реконструкции собора. Заказчиком проекта выступает Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник, генеральным подрядчиком — КУППСП «Полоцксельстрой». Как пояснил Игорь Синица, начальник отдела технадзора КУП «Управление капитального строительства г.Полоцка» (данное предприятие выступает инженерной организацией), реконструкция Софийского собора вступила в завершающую стадию. Внутри ведутся пусконаладочные работы новой вентиляционной системы, а снаружи строители готовят фасад под покраску.