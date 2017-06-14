14 июня — Всемирный день донора крови

Мировая общественность ежегодно отмечает этот день. Это — повод привлечь внимание к донорству и выразить благодарность людям, которые, сдавая кровь, спасают жизни.

Центральная тема нынешней кампании — донорство в условиях чрезвычайных ситуаций. Природные катастрофы, вооруженные конфликты, дорожно-транспортные происшествия требуют оказания неотложной медицинской помощи, и в том числе — переливания крови.

Заменить кровь невозможно, и потребность в ней увеличивается с каждым годом. Именно поэтому обеспеченность донорской кровью можно считать одной из составляющих национальной безопасности страны.

В день в республике расходуется около 580 литров крови и ее компонентов. Более 400 тысяч доз — вклад Беларуси в общемировой запас. Только на нашей станции в год заготавливается цельной крови более 3200 литров, плазмы — около 2000 литров. Вся плазма крови подвергается обязательному карантинному хранению. С 2009 года начата «шоковая» заморозка плазмы при температуре —700 С.

Полоцкая межрайонная станция переливания крови создана в 1933 году. На сегодняшний день она является второй по мощности (после Витебской). Обслуживает население полоцкого региона и закрепленных районов: Верхнедвинского, Россонского, Ушачского, Шарковщинского. Насчитывает около 3,5 тысячи активных доноров, 582 из них имеют звание «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь».

Очень важно, чтобы донорская кровь была безопасной. А это достигается не только применением новейших технологий, но и добровольном безвозмездным донорством, когда человек уверен в своем здоровье, осознанно и бескорыстно сдает кровь.

Большинство развитых стран имеют давнюю историю такого донорства. В Республике Беларусь оно возрождается с 2013 года. По этому пути все чаще идут и полочане. Стали традиционными акции безвозмездной сдачи крови. К этому благородному делу первыми присоединились медицинские работники и военнослужащие войсковой части 5530.

В преддверии праздника выражаем благодарность всем донорам за бесценный дар, за участие в деле спасения человеческих жизней. Всегда рады видеть вас на Полоцкой станции переливания крови.

В.Ф.Божок, заведующий отделением донорских кадров

Полоцкой станции переливания крови.