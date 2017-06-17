За­ведующий Полоцкой городской больницей №1 Жанна Коновалова удостоенная в нынешнем году высокого звания «Человек года Витебщины».

Успех не приходит случайно. Для того чтобы состояться в профессии, заслужить уважение коллег и доверие пациентов, чтобы каждый прожитый день приносил удовлетворение от того, что удалось сделать, нужно, прежде всего, любить дело, которому по­святил жизнь. В этом убеждена Жанна Коновалова, за­ведующий городской больницей №1, удостоенная в нынешнем году высокого звания «Человек года Витебщины».

Стать врачом она мечтала со школьной скамьи. Выпускнице сельской школы поступление в медицин­ский институт, конкурс в который был неизменно высоким, казалось мечтой несбыточной. Настолько, что о своих планах она не решалась сказать даже маме. На вопрос о выборе профессии отвечала, что будет поступать в институт народного хозяйства. Но когда пришло время подавать документы в вуз, решительно заявила: «Только медицинский. Не поступлю — пойду работать!». Однако экзамены сдала успешно и, став студенткой Витебского мединститута, она начала увлеченно постигать премудрости будущей профессии. Неврологией начала интересоваться уже на 5-м курсе. А на 6-м впервые за многие годы группе студентов были предложены занятия в суб­ординатуре по этому профилю. Так что стать врачом-неврологом Жанне Валерьевне было предопределено судьбой.

Когда она приехала работать в Полоцк, наставниками вчерашней выпускницы вуза стали опытные специалисты — Любовь Игнатьевна Лученок и Зинаида Александровна Михайлова, сыгравшие значительную роль в профессиональном становлении. Спустя всего три года, ей, молодому врачу, доверили возглавить неврологическое отделение больницы. И доверие она оправдала в полной мере. Через 9 лет Жанна Коновалова стала заместителем главного врача Полоцкой областной психиатриче­ской больницы, позже — заместителем заведующего городской больницей №1. А в настоящее время успешно руководит работой этого учреждения.

Шесть отделений — неврологическое, кардиологическое, педиатрическое, пульмонологическое, отделения гемодиализа и реабилитации, вспомогательные подразделения, в которых трудятся 220 медицинских работников… Все работает, в полной мере выполняя поставленные задачи. Даже в непростой период, когда с территории Верхнего замка в первую городскую переводились отделения и прямо «с колес» приходилось размещать больных, не прерывая лечебного процесса, никто не ощутил видимых проблем. Хотя кто знает, чего это стоило руководителю…

Сегодня Жанна Валерьевна много времени уделяет административной работе, результат которой виден во всем: отлаженный лечебный процесс, внедрение новых технологий, перенимать которые приезжают коллеги даже из областного центра, проведение ремонтных работ в отделениях, в том числе, за спонсорские средства, ухоженный парк вокруг больничных корпусов… Все это требует времени и внимания. Но лечебное дело ей по-прежнему интересно, она ведет палаты, проявляя себя как опытный диагност, поддер­живает связь со столичными и областными специалистами, и это порой становится определяющим в выборе тактики лечения в самых непростых случаях.

Несколько лет назад на территории больницы появился храм, освященный в честь Целителя Пантелеимона. В этом есть и ее заслуга, не случайно Жанна Коновалова неоднократно отмечалась архиепископом Полоцким и Глубокским Феодосием. На почетном месте в рабочем кабинете заведующего — иконы. На вопрос о том, помогает ли молитва в исцелении, она отвечает: «Если человек верит, он получает духовную поддержку, и лечение идет успешнее». Кстати, в храм ходят не только пациенты, но и медики.

Не секрет, что со временем притупляется острота восприятия зачастую драматичных поворотов в человеческой судьбе, связанных с утратой здоровья, с которыми приходится сталкиваться почти ежедневно, но сострадания к своим пациентам Жанна Коновалова не утратила. «Тяжелая болезнь близкого человека — трагедия для семьи, и с этим нужно как-то жить дальше», — говорит она, находя в своем плотном рабочем графике время для общения с родными пациентов, для которых это нередко становится точкой опоры в непростых обстоятельствах.

…Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, Жанна Валерьевна признается: «Я ни разу не пожалела, что стала врачом и что выбрала неврологию. Когда человек следует по пути, который подсказало сердце, все складывается успешно». Она по-прежнему с радостью идет на работу, а в последнее время так же, с радостью, торопится домой, и для этого есть очень важная причина — любимый двухлетний внучок Максим. Дочь учится в медицинском университете, а малыш пока под надежным присмотром дедушки, тоже врача, и бабушки. Сын еще школьник, но, кто знает, возможно, и он продолжит семейную династию?

К молодым коллегам, которые делают в профессии первые шаги, Жанна Коновалова относится с уважением, стремясь поддержать и щедро делясь своим богатым опытом, веря, что они достойно продолжат лучшие традиции полоцких врачей, и что путь, который они избрали, как и ей когда-то подсказало сердце.