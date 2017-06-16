В Полоцке выбрали лучшую медицинскую сестру

Ангелы в белых халатах, сестрички, больничные феи… Как только ни называют медсестер в благодарность за их непростую работу, за доброту и терпение, за чуткость и внимание. Ведь лечат не только таблетки и уколы, но и хорошее слово. А еще профессионализм довольно гармонично дополняют творчество, талант, креативный подход к любимой работе.

«Имидж медицинской сестры — имидж профессии!» — под таким девизом в ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница» состоялся конкурс профессионального мастерства среди медицин­ских сестер.



Право называться лучшей по профессии оспаривали 9 медицинских сестер из структурных подразделений ГУЗ «Полоцкая ЦГБ»: Татьяна Куриленко, Наталия Жуковская, и Дарья Демиденко (Центральная городская больница), Анна Солоневич, Алеся Якубченок (городская больница №1), Анастасия Иванова (Центральная городская поликлиника), Анастасия Баздарева (городская поликлиника №1), Наталья Угоренко (стоматологическая поликлиника), Ольга Булавская (онкологический диспансер).



Конкурс профмастерства стартовал с теоретического этапа, на котором конкурсантки прошли компьютерное тестирование. Следующий этап показал профессиональную подготовку медицинских сестер, их навыки и умения. Также в рамках второго этапа прошел конкурс на лучший видеоролик «За здоровый образ жизни» среди структурных подразделений. Победители — городская больница №1 и Центральная городская больница — награждены памятными подарками от профсоюзного комитета.



Самым ярким, зрелищным и эмоциональным стал заключительный, третий этап конкурса. Традиционный образ спокойной, сдержанной, сосредоточенной медсестры обрел новый формат. На сцене конкурсантки предстали в неожиданных образах, в полной мере показали свои способности и таланты. Четкий график работы и строгая униформа не ограничивают в желании проявить себя! Среди традиционных увлечений — кулинария, цветоводство, вязание. А еще медсестры не прочь попробовать себя в спорте, пении, вышивке, оригами.



Презентации, видеоролики и творческие номера открыли перед зрителями и жюри новый удивительный образ медсестры — яркой, талантливой, артистичной и очень привлекательной. Рядом с такой медсестрой, кажется, исчезают страх, тревога, боль. Таланты впечатляли! Ольга Булавская исполнила японский танец, Наталия Жуковская выступила в роли ведущего программы «Новости больницы». Татьяна Куриленко со своими коллегами из отделения показала юмористическую сценку, продемонстрировав медицинские костюмы будущего.

В честь Великой Победы Наталья Угоренко исполнила военную песню «Милосердие», посвященную фронтовым медсестрам. Многие в зале не скрывали эмоций, подпевая трогательные строки… Анастасия Иванова, угостив жюри пряниками собственного приготовления, представила в мини-программе «Модный приговор» модели одежды, связанные своими руками. Анна Солоневич удивила жюри кулинарными шедеврами — оригинальными пирожными на медицинскую тематику. Дарья Демиденко прочитала стихотворение про медицинскую сестру, а Алеся Якубченок произвела фурор своими картинами и работами по бисероплетению.



Ох, нелегко пришлось жюри, определяя победителей. По итогам всех этапов в номинации «Лучший теоретик» победу одержала Анастасия Баздарева. Лучшее портфолио — у Анны Солоневич. Номинация «Лучшая мастерица» стала победной для Алеси Якубченок, а самой артистичной по праву признана Наталья Угоренко. Звание «Самая поэтичная» — у Дарьи Демиденко, а в номинации «Самая эстетичная» лучшей стала Татьяна Куриленко.



А в общем зачете конкурса профессионального мастерства среди медицинских сестер победу одержала Наталия Жуковская, второе место — у Анастасии Ивановой, замыкает тройку лидеров Ольга Булавская. Все участницы конкурса награждены дипломами и памятными подарками от администрации и профсоюзного комитета ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница» и, конечно, улыбками и аплодисментами коллег и зрителей.