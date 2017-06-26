26 июня работники прокуратуры Полоцкого района отмечают профессиональный праздник

Органы прокуратуры Республики Беларусь постоянно подтверждают свое особое предназначение в обеспечении верховенства закона, укрепления законности и правопорядка. Прокурорские работники стоят на страже закона и правопорядка, профессионально и ответственно выполняют свой служебный долг, твердо отстаивая принципы законности и справедливости, осуществляя защиту прав и законных интересов не только граждан, общества, но и государства, обеспечивая его стабильную и надежную защиту.

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры! Накануне профессионального праздника примите искренние поздравления и пожелания вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов, принимая обдуманные и взвешенные решения руководствуйтесь законом и справедливо­стью, достойно и ответственно выполняя свой служебный долг, с честью решая поставленные перед вами задачи в обеспечении законности прав и свобод граждан и государства, в борьбе с преступностью и осуществлении надзорной деятельности! С праздником!

С.А.Трошко, прокурор Полоцкого района.

26 июня 1922 года на третьей сессии ЦИК Белорусской ССР с целью осуществления надзора за соблюдением законов и в интересах «правильной постановки» борьбы с преступностью было принято Положение о прокурорском надзоре и учреждена Государственная прокуратура в составе Народного Комиссариата Юстиции.

Конституция Республики Беларусь четко определила компетенцию органов прокуратуры и закрепила принцип независимости прокуроров в осуществлении своих полномочий.

В этом году деятельности органов прокуратуры исполняется 95 лет. Накануне профессионального праздника по­знакомим читателей с основными вехами истории прокуратуры Полотчины, с людьми, посвятившими свою жизнь служению Закону.

Начало истории

История прокуратуры полоцкого региона берет свое начало в далеком 1922 году, когда в составе Витебской губернаторской прокуратуры для осуществления функций прокурорского надзора был создан Полоцкий участок, возглавляемый помощником губернского прокурора Чернявским. Постановление коллегии Народного Комиссариата Юстиции Белорусской ССР от 15 августа 1930 года была утверждена новая территориальная структура прокуратуры, согласно которой в составе прокуратуры Витебского округа были созданы прокуратура г.Полоцка (прокурор Б.М.Глазеров) и прокуратура Полоцкого района (прокурор А.П.Тарасов).

Послевоенный период

В послевоенные годы на территории Придвинского края функционировала прокуратура Полоцкой области, в которую наряду с другими районными прокуратурами области входили и прокуратуры Полоцка и Полоцкого района. Архивные документы сохранили сведения о таких руководителях региональных прокуратур, как Емелин, А.Орлов, о прокуроре Полоцкой межрайонной прокуратуры Н.Акуневиче, возглавлявшем прокуратуру в 60-годы.

Новейшая история прокуратуры региона ведет свое начало с 1970 года, когда в результате проведенной Прокуратурой СССР реорганизации из Полоцкой межрайонной прокуратуры образовались две самостоятельные прокуратуры — города Полоцка и Полоцкого района. И, отдавая дань памяти ветеранам Великой Отече­ственной войны, начать повествование об этой странице истории прокуратуры следует с прокуроров района и города А.Гусакова и Ф.Конышева. Пройдя с боями всю Великую Отечественную войну, имея много заслуженных наград, свою мирную жизнь они оба связали с работой в органах прокуратуры.

За безупречное исполнение служебного долга А.Гусаков и Ф.Конышев неоднократно поощрялись Генеральным прокурором СССР, прокурорами республики и области, а Конышеву было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист БССР». Славную лепту в историю прокуратуры Придвинского края внесли ветераны войны: следователь прокуратуры Полоцкого района, кавалер почетного звания «Заслуженный юрист БССР» А.Шерстнёв и заместитель прокурора города Полоцка М.Тихонов.

«Максимычи»

Более 30 лет прослужили в органах прокуратуры Николай Максимович Никуленко и Анатолий Максимович Кучеренко. Связав свою прокурорскую службу с полоцким регионом, пройдя путь от рядового следователя прокуратуры до прокурора района, от младшего юриста до старшего советника юстиции, «Максимычи», как их уважительно называли в коллективах, возглавляли прокуратуры города и района, сменяя друг друга, более двух десятилетий — с середины 80-х годов до 2007 года, когда «Заслуженный юрист Республики Беларусь» А.М.Кучеренко ушел на пенсию, сменив прокурорский китель на цивильный пиджак.

Служили достойно

Заслуженным авторитетом в органах прокуратуры пользовался прокурор Полоцкого района А.К.Дроздович. В конце 2007 года прокуратуру г.Полоцка возглавил В.А.Баньковский, которого в последующем сменили Р.Н.Новик и О.А.Нестерёнок.

Много лет добросовестно трудилась старший помощник прокурора Л.С.Манина. Особой благодарности за многолетний труд на благо служения закону заслужили Н.И.Гетманова и В.И.Жамойто, старшие следователи прокуратуры города, а после объединения прокуратур г.Полоцка и Полоцкого района — старший помощник прокурора и помощник прокурора соответственно, на счету которых сотни расследованных и раскрытых тяжких преступлений.

Сегодня на посту

В текущем году 20-летие службы в органах прокуратуры, после окончания Академии управления при Президенте Республики Беларусь, отмечает Сергей Александрович Трошко, из них — третий год он возглавляет прокуратуру Полоцкого района. Грамотный и требовательный руководитель пользуется заслуженным авторитетом.

Заместитель прокурора Александр Рычардович Казакевич (участник боевых действий в Афганистане, имеет боевые награды) в органах прокуратуры с 1994 года. Послужной список Александра Рычардовича таков: следователь, старший следователь, помощник прокурора, старший помощник прокурора, а с 2013 года — заместитель прокурора Полоцкого района. Его деятельность связана с надзором за дознанием и следствием.

Заместитель прокурора Елена Валерьевна Гришаева служит в органах прокуратуры с 1994 года. Она осуществляет надзор за следствием. Самые сложные вопросы квалификации преступных деяний, проблемы применения уголовного закона, законность привлечения граждан к уголовной ответственности… и это далеко не полный список выполняемых советником юстиции обязанностей. Кроме того, она — опытный государственный обвинитель, к ее мнению прислушиваются не только коллеги, но и участники судебных процессов.

С 2008 года в органах прокуратуры Ян Иванович Сосновский, который охотно делится опытом и тонкостями осуществления надзора за законностью судебных постановлений по гражданским делам с помощником прокурора Татьяной Николаевной Коцур, служба которой в прокуратуре началась с 2012 года. За достигнутые успехи она не раз поощрялась руковод­ством прокуратуры области.

Передает опыт молодым коллегам и старший помощник прокурора Андрей Иосифович Шадурко, который в органах прокуратуры с 1999 года. Из них — 9 лет расследовал тяжкие и особо тяжкие преступления. Андрей Иосифович осуществляет надзор за законностью принятых решений о прекращении и приостановлении предварительного следствия по уголовным делам, а также надзор за соблюдением законов о несовершеннолетних и молодежи.

Надзор за законностью судебных решений по уголовным делам — в поле зрения старшего помощника прокурора Ольги Сергеевны Колосовой и помощника прокурора Игоря Михайловича Головкова (участника боевых действий в Афганистане). Ольга Сергеевна в следующем году отметит 20-летний юбилей службы в органах прокуратуры, а срок службы Игоря Михайловича составляет уже более 20 лет. Опытные и грамотные специалисты, обладают хорошими теоретическими и практическими навыками, поэтому поддержание гособвинения по самым сложным и многоэпизодным уголовным делам доверяют именно им. Неоднократно они поощрялись прокурором области и Генеральным прокурором Беларуси.

Точное и единообразное исполнение законодательства госорганами и иными организациями в Полоцком регионе обеспечивают старшие помощники прокурора Дарья Николаевна Коваленко и Виталий Игоревич Потанейко. Если Дарья Николаевна на службе у закона с 2009 года, то Виталий Игоревич трудится в органах прокуратуры лишь третий год, но благодаря своему профессионализму назначен на должность старшего помощника прокурора.

Стаж работы в органах прокуратуры помощника прокурора Максима Геннадьевича Романовского составляет более 8 лет. Свою трудовую деятельность в органах прокуратуры Максим Геннадьевич начал в Россонском районе (под руководством С.А.Трошко, на тот момент прокурора Россонского района), а с сентября 2016-го трудится в прокуратуре Полоцкого района, но уже зарекомендовал себя грамотным специалистом. Осуществляет надзор за соблюдением Полоцким РОВД учетно-регистрационной дисциплины вместе с помощником прокурора Татьяной Леонидовной Шебеко. Она одна из самых молодых прокурорских работников, по­скольку стаж ее службы в органах прокуратуры (как раз накануне профессионального праздника) составляет всего лишь два года. Однако она уже смогла себя проявить и по результатам работы неоднократно поощрялась прокурором Витебской области. С февраля текущего года коллектив прокуратуры района пополнился молодым специалистом — стажером на должности помощника прокурора Викторией Святославовной Мацишиной.

Четкую работу прокуратуры обеспечивает заведующая канцелярией Марина Анатольевна Заяц. Высокий уровень ведения делопроизводства присущ старшим инспекторам прокуратуры Елене Викторовне Чертковой и Наталье Петровне Бурдейной. Большой стаж работы имеют водители Иван Алексеевич Молодёжкин и Александр Михайлович Приказчиков (участник боевых действий в Афганистане, имеет боевые награды). Служебные автомобили у них всегда в технически исправном состоянии. Чистоту и порядок обеспечивают уборщики Наталья Владимировна Приказчикова и Валентина Семёновна Силицкая. Рабочий Владимир Геннадьевич Парфёнов добросовестно относится к обслуживанию здания прокуратуры. Всегда ответственна на своем посту вахтер Ирина Николаевна Кремис.

Прокуратуру Полоцкого района по праву можно считать кузницей кадров, поскольку она дала путевку в жизнь многим прокурорским работникам, которые проходят службу не только в прокуратуре области (Н.В.Федоренко, Д.Н.Кудрявцев, В.В.Хроль и др.), но и в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь (А.В.Мальцев, Р.Н.Новик, П.М.Зайцев и др.).

В свое время службу в органах прокуратуры проходили и судья Полоцкого района и г.Полоцка В.И.Балико, начальник Полоцкого МО СК Беларуси Р.Д.Гриневич и его заместитель А.Н.Коваль.