По местам боевой славы Полотчины прошли представители основных цехов ОАО «Полоцк­-Стекловолокно»

По местам боевой славы Полотчины прошли представители основных цехов ОАО «Полоцк­-Стекловолокно», осуществив совместный проект профкома Общества, Молодёжного Совета, первичной организации ОО «БРСМ», волонтёрского отряда «Доброе сердце» и первичной организации РОО «Белая Русь». Участие заводчан в патриотической акции «Мы помним!» стало уже традиционным.

На этот раз проект получил название «Тропами партизан» и был посвящён Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и Дню Независимости Республики Беларусь.

21 июня заводской автобус с представителями цехов №№ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 910 производства, СПИ и ТНП, КСК и заводоуправления прибыл в д.Тётча Ушачского района. Это был первый пункт в памятном маршруте. Именно там, рядом с деревней установлен памятник погибшим в этих местах воинам.Следующая остановка ждала в деревне Паулье. Здесь, у памятника рядом с местами захоронения воинов 51­й гвардейской стрелковой дивизии, погибших в боях в июне 1944 год, и партизан, участники похода возложили венок. Продолжился поход пешим маршрутом в направлении главной цели — землянки знаменитого комбрига Дмитрия Тябута.

Путь проходил через деревню Богородицкое, в которой заводчане посетили памятник воинам Советской Армии и партизанам, погибшим в боях в 1943­1944 годах. Посетили землянку, где размещался партизанский отряд «Мститель» и штаб партизанской бригады им.К.Е.Ворошилова под командованием Д.В.Тябута. Рассвет 22 июня участники похода встретили на берегу озера Суя, исполнили под гитару песни о войне и почтили минутой молчания память погибших в первые часы Великой Отечественной войны…Конечной точкой памятного маршрута был назначен мемориальный комплекс в д.Гомель, воздвигнутый в память 580 павших партизан бригады им.К.Е.Ворошилова. У стелы мемориала заводчане торжественно возложили корзину с цветами к памятному знаку, почтили память павших минутой молчания.

Проект «Тропами партизан» стал частью активной совместной работы профкома предприятия и молодёжных организаций по реализации государственной молодёжной политики и патриотическому воспитанию молодёжи.

Участники проекта поделились впечатлениями о походе.

Андрей Шаламаев, ведущий специалист по спортивной работе отдела ИКМиСР Общества :

— Один из переходов занял у нас около шести часов, но при этом мы не чувствовали усталости. Несмотря на такие сюрпризы погоды, как дождь и град, идти было легко. Я рад, что принял участие в проекте — до похода я мало что знал об этих местах, кроме сухих исторических фактов. Но читать в книгах — это одно, а побывать на местах сражений, у могил павших солдат и партизан — совсем другое.

Шушан Овакимян, ведущий специалист по культурно-массовой работе отдела ИКМиСР:

— Я впервые принимала участие в мероприятии такого плана. От имени всех заводчан, с которыми мы прошли километры пути 21-22 июня, я благодарю нашего руководителя Андрея Александровича за познавательный маршрут и организацию похода.

Мария Трутько.