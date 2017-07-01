22 выпускникам Полоцкого колледжа УО «ВГУ им.П.М.Машерова» вручены дипломы с отличием

История, традиции, молодость, энергия и амбиции — все это Полоцк — молодежная столица Беларуси. Здесь сплетаются судьбы, открываются новые возможности, и жизнь становится ярче. А на небосклоне страны зажигаются полоцкие звездочки, которые делают мир краше и каждый день наполняют смыслом, вписывая в историю самые значимые события.

В летописи Полотчины появилась еще одна важная дата. 198 выпускникам Полоцкого колледжа УО «ВГУ им.П.М.Машерова» в торжест­венной обстановке вручены дипломы о среднем специальном образовании. Из них 22 учащимся — с отличием. Получив долгожданную квалификацию учителя, воспитателя дошкольного образования, музыкального руководителя, турагента и экскурсовода, ребята с волнением выходили на сцену, чтобы получить документ, который станет отправной точкой на новом этапе жизни. Держа в руках дипломы, парни и девушки искренне благодарили своих преподавателей за подаренные ими знания, за терпение и за прекрасные годы учебы в колледже. Цветы, улыбки и дружное «спасибо» — весь день звучали в адрес педагогов и руководства колледжа…

За плечами сотни лекций, семинаров и практических занятий, и вот заветный диплом в руках. А внутри буря эмоций — радость и грусть. В колледж ребята пришли совсем зелеными мальчишками и девчонками, здесь они повзрослели. Изучали не только предметы будущей профессии, но и научились трудиться в коллективе, поняли, как важны поддержка и взаимовыручка. За несколько лет они стали частью учебного заведения практически с полуторавековыми педагогическими традициями.

И сейчас, стоя на пороге родного колледжа, им совсем не хочется расставаться, хотя они и знают, что впереди — интересная жизнь.

— С одной стороны, очень грустно, что уже закончили колледж. Ведь одногруппники стали второй семьей, преподаватели — родными людьми. Будет не хватать их поддержки и советов. А с другой стороны — круто! Мы получили дипломы, и очередной жизненный этап пройден. Кто-то пойдет работать, кто-то продолжит учиться, поступит в вуз. Будет здорово встретиться лет через пять и поделиться вос­поминаниями и достижениями. А сегодня эмоции просто переполняют, — поделилась Яна

Миклуш.

Выпускники Полоцкого колледжа — надежда страны. Именно они будут воспитывать в несмышленых и любознательных малышах чувство патриотизма, любви к родной Беларуси. Именно они, придя в класс или группу к малышам, научат быть ответственными и созидать на благо нашей синеокой. Девчонки и парни уже сейчас готовы приступить к работе и делиться своими знаниями, рассказывая всем о традициях белорусского народа, о богатом историческом и культурном наследии нашей страны, и о том, через что пришлось пройти нашим дедам и прадедам, чтобы мы жили под мирным небом.

Выпускникам Полоцкого колледжа предстоит непростая работа, ведь от них во многом зависит, каким будет облик будущих поколений. Но ребята уверенно шагают вперед, они готовы достойно трудиться на благо Беларуси.