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Президент Беларуси о приоритетах внешней политики (11.07.2017)
Президент Беларуси о приоритетах внешней политики (11.07.2017)
12.07.2017 // Автор:
«Полацкі веснік»
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Автор:
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