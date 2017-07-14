Правда ли, что с этого года ограничен выезд за границу не только должникам — физическим лицам, но и учредителям и должностным лицам организаций, которые стали должниками

«Правда ли, что с этого года ограничен выезд за границу не только должникам — физическим лицам, но и учредителям и должностным лицам организаций, которые стали должниками? Даже в отпуск за границу не сможет поехать главный бухгалтер?»

Д.О.Колманович

На вопросы отвечает начальник отдела принудительного исполнения Полоцкого района и г.Полоцка Л.Г.ЛИСОВА:

— В соответствии с п.7. ч.4 ст.60 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве», действительно, одной из мер по обеспечению исполнительного производства является временное ограничение права должника — гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, должностных лиц должника — юридического лица на выезд из Республики Беларусь.