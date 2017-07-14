Правда ли, что с этого года ограничен выезд за границу не только должникам — физическим лицам, но и учредителям и должностным лицам организаций, которые стали должниками
14.07.2017   //   Автор:   //   «Горячая линия»   //   Нет комментариев   //   26 Views

«Правда ли, что с этого года ограничен выезд за границу не только должникам — физическим лицам, но и учредителям и должностным лицам организаций, которые стали должниками? Даже в отпуск за границу не сможет поехать главный бухгалтер?»
Д.О.Колманович

На вопросы отвечает начальник отдела принудительного исполнения Полоцкого района и г.Полоцка Л.Г.ЛИСОВА:

— В соответствии с п.7. ч.4 ст.60 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве», действительно, одной из мер по обеспечению исполнительного производства является временное ограничение права должника — гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, должностных лиц должника — юридического лица на выезд из Республики  Беларусь.

Людмила Колосова
Автор:

Корреспондент отдела писем и обращений граждан. Поможет разобраться с возникшей проблемой, с привлечением компетентных лиц даст ответ на любой интересующий вас вопрос, подготовит правовую консультацию. Ведет странички «Письма», «Калейдоскоп домашних дел», «Сила закона», рубрики «Вас интересует?», «Спрашивали — отвечаем», «Криминал». Связаться с ней можно по телефону 8(0214)42-44-57.

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